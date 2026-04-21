La guerra desangra el turismo jordano con cancelaciones de hasta el 100 % en marzo

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Hayat al Dbeas

Amán, 21 abr (EFE).- El sector turístico en Jordania trata de salir del coma tras un mes de marzo en el que los turistas internacionales cancelaron el 100 % de sus vuelos y reservas hoteleras a causa de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán el pasado 28 de febrero.

Las limitaciones en el tráfico aéreo y la inestabilidad regional dejaron al país árabe sin ningún visitante de los que preveía en el mes pasado, y siguen sangrando su economía con porcentajes de cancelaciones que rondan entre el 60 y el 65 % este mes de abril y que ya se sitúan entre el 40 y el 45 % para mayo, según informó el ministerio de Turismo jordano.

El sector turístico en Jordania supone entre un 14 y un 15 % del PIB del reino árabe, además de una importante fuente de divisas extranjeras, pero va acumulando golpes sucesivos desde 2020, con la pandemia del Covid-19, a cuya recuperación en 2023 precedió la invasión israelí de Gaza, que supuso un nuevo foco de inestabilidad regional, muy dañina para la llegada de viajeros.

Uno de los periodos «más difíciles»

«El sector turístico atraviesa uno de sus periodos más difíciles debido a las tensiones regionales» afirmó a EFE el presidente de la Asociación Jordana de Agentes de Viajes y Turismo, Mahmoud al Jasawneh.

Lejos del discurso de calma y resiliencia emitido por las autoridades jordanas, resaltó que el sostenimiento de la guerra en la región agravará los efectos negativos que ya se dejan ver en los meses de abril y mayo, en temporada alta.

El presidente del Consejo de Comisionados de la Autoridad Regional de Desarrollo y Turismo de Petra, Adnan al Sawaír, confirmó que las reservas hoteleras para visitar el histórico monumento para el mes de abril «no superan el 10% de la capacidad hotelera total».

En una declaración a la prensa, Al Sawaír aseveró que la ciudad es una de las zonas más afectadas por estos acontecimientos, dada la gran dependencia de su comunidad local del sector turístico como principal fuente de ingresos.

Jordania es «neutral» y «estable»

«Jordania es un país neutral estable y, gracias a Dios, no hemos sufrido ningún incidente que afectase a turistas», aseguró en una entrevista con EFE el director de la Autoridad de Activación de Turismo de Jordania, Ramzy al Meayta.

Al Meayta, que destacó el gusto de los turistas españoles por su país, afirmó que «el flujo de turismo internacional continúa», aunque reconoció que «de forma desigual», con «retrocesos temporales» en algunos periodos, de acuerdo con la evolución de la situación regional.

El responsable opinó que buena parte de las cancelaciones de viajes son consecuencia de una «imagen mental» general, que homogeniza la situación en Oriente Medio e influye en las decisiones de viajar sin valorar las distintas situaciones de cada país.

Indicó que «Jordania está reforzando su presencia turística a partir de la promoción mediática directa», aprovechando «las experiencias los visitantes» y centrando su objetivo en «mercados más estables y conscientes con la peculiaridad del país».

Asimismo, Meayta destacó la «capacidad notable del país de adaptarse a los cambios» teniendo en cuenta el contexto.

Durante la entrevista, el encargado anunció que el ministerio de Turismo lanzará una nueva campaña para reforzar la llegada de visitantes desde el golfo Pérsico y el norte de África, ya que «el turismo árabe representa entre un 8,75 % y un 20 % del turismo internacional» que recibe.

Algunas medidas

Este mes de abril, el Consejo de Ministros decidió destinar dos millones de dinares (unos 2,8 millones de dólares estadounidenses) de los fondos del tesoro público a la Autoridad de la Región de Desarrollo y Turismo de Petra, con el fin de apoyar su infraestructura mediante intervenciones necesarias que fomenten el turismo.

El Ejecutivo jordano también aprobó una serie de medidas para facilitar el pago de los gastos operativos del sector, en especial lo salarios, pues una de las mayores preocupaciones por la situación se deriva de la gran cantidad de puestos de trabajo que ofrece el turismo a la población.

Según los últimos datos económicos, los ingresos por turismo aumentaron un 7,6 % durante 2025, alcanzando aproximadamente los 7.800 millones de dólares, mientras que durante los dos primeros meses de este año llegaron a cerca de 1.200 millones de dólares, justo antes de la caída en picado provocada por el inicio del conflicto.EFE

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