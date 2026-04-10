La guerra en el Líbano puede generar una grave crisis alimentaria, advierte la ONU

1 minuto

Ginebra, 10 abr (EFE).- Cinco semanas de ataques israelíes en el Líbano han causado una crisis de desplazamiento, con más de un millón de personas huidas de sus hogares, que rápidamente se está convirtiendo en una crisis alimentaria, advirtió este viernes el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA o WFP, en inglés).

Aunque sigue habiendo disponibilidad de alimentos, los precios son cada vez más inasequibles, agravando la situación en un país que ya antes del conflicto enfrentaba una grave crisis económica, indicó la directora del PMA en el Líbano, Allison Oman, en una videoconferencia con la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.

«En sólo un mes, el precio de las verduras ha aumentado más de un 20 % en el país y el del pan un 17 %, algo profundamente preocupante para muchas familias, que están luchando por salir adelante», explicó.

Oman añadió que más del 80 % de los mercados están cerrados en el sur de Líbano, una de las principales zonas atacadas por Israel, y muchos comerciantes sólo disponen de existencias para unos pocos días, ya que las rutas de suministro cada vez son más restringidas.

«Incluso antes de la escalada de hostilidades, alrededor de 900.000 personas en todo el país sufrían de inseguridad alimentaria, y las cifras seguramente han aumentado», destacó la representante del PMA. EFE

abc/llb