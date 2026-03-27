La guerra en Irán ocasiona más de 92.000 inmuebles civiles dañados, según Media Luna Roja

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Teherán, 27 mar (EFE).- La actual guerra ha dañado 92.662 inmuebles civiles en Irán, de los cuales 71.356 son viviendas y cerca de 20.000, locales comerciales, denunció este viernes el presidente de la Media Luna Roja de Irán, Pir Hosein Kolivand.

En declaraciones a la agencia iraní Tasnim, Kolivand añadió que los ataques han alcanzado también 290 centros sanitarios y 600 escuelas, así como 17 sucursales o bases de la Media Luna Roja, desde que el pasado 28 de febrero comenzaran los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El responsable humanitario precisó que tres helicópteros de rescate, 46 ambulancias y otros 48 vehículos de salvamento han sido blanco de los ataques, y subrayó que algunas ambulancias fueron alcanzadas directamente por misiles.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán con tres objetivos declarados: destruir su programa nuclear, desmantelar su industria y capacidad de misiles balísticos y obligar a cortar sus vínculos con las milicias chiíes en Oriente Medio, especialmente en Líbano, Yemen e Irak.

Se desconoce la cifra total de fallecidos en la República Islámica por los ataques de Israel y Estados Unidos, ya que sus autoridades no actualizan el recuento oficial desde principios de marzo, cuando los situaron en 1.230.

Según la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, en los primeros 24 días de guerra han muerto al menos 3.268 personas, entre ellas 1.443 civiles.

La represalia iraní contra territorio israelí ha matado, en colaboración con el grupo chií libanés Hizbulá, a 18 personas. A ellas se suman además cuatro mujeres palestinas fallecidas por el impacto de un explosivo durante un ataque iraní en Cisjordania. EFE

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