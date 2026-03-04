La guerra llega a las aulas rusas en busca de reclutas

5 minutos

Moscú, 4 mar (EFE).- La guerra ha llegado a las aulas de institutos de formación profesional y universidades en busca de reclutas, después de que al Ministerio de Defensa se le haya acabado el potencial de movilización en el resto de estratos de la castigada sociedad rusa.

«Los estudiantes han aparecido en este concurso por selección natural. Se acabaron los soldados de las capas más marginales de la sociedad, extranjeros e inmigrantes no se sumaron en masa. Ahora llega el turno de los estudiantes», comentó Maxim Kats, conocido comentarista y opositor en el exilio.

Los más críticos con la guerra han levantado la voz de alarma, ya que, según medios, ya son cerca de un centenar las instituciones de educación superior, más de un tercio en Moscú y San Petersburgo, las que han recibido instrucciones y cuotas para el reclutamiento de voluntarios.

Objetivo: los malos estudiantes

Desde finales del pasado año el Ministerio de Defensa ha puesto el punto de mira en los institutos de formación profesional, a los que se puede acceder con 15-16 años, y en las universidades. Según el portal T-Invariant, al principio se centraron en los estudiantes de estudios ‘técnicos’ y ahora ya buscan voluntarios en todas las facultades.

«No es una iniciativa local, de los rectores o gobernadores. Es una campaña federal y las universidades tienen la responsabilidad de cumplir con esa misión», denunció Yekaterina Shulman, popular activista y profesora universitaria en Berlín.

Organizaciones de veteranos y grupos patrióticos han recibido luz verde para instalar puestos de agitación, propaganda y alistamiento en los edificios de las universidades, donde se pueden ver carteles animando a los estudiantes a firmar contratos.

Una de las víctimas de estas campañas son los malos estudiantes amenazados de expulsión. Los jefes de las universidades les plantean que, si firman un contrato con el ejército, en un año verán condonados sus retrasos académicos y podrán proseguir los estudios de manera gratuita.

Con ese objetivo, algunos rectorados les impiden cambiar de universidad o tomarse vacaciones académicas, y, además, redujeron el plazo para ponerse al día con las asignaturas pendientes, de meses a semanas.

«El país necesita soldados», dijo la directora de un instituto adscrito a la Universidad de Innovación Tecnológica en Kazán (Tatarstán) al dirigirse a los estudiantes, tras lo que aseguró que los militares hablarán personalmente con los estudiantes con las peores notas.

Contratos trampa

El anzuelo que utilizan los militares son las recién creadas unidades de drones en el seno de las Fuerzas Armadas. Los panfletos explican que los firmantes operarán drones como si fuera un juego de ordenador y que servirán a más de 20 kilómetros del frente.

Para ello, proponen firmar -tanto a hombres como a mujeres- un contrato de un año. A primera vista las condiciones son muy atractivas. Llegan a alcanzar los 5 millones de rublos (unos 65.000 dólares), a lo que hay que sumar otra clase de estipendios, sean económicos o en forma de propiedades.

Con todo, esta campaña tiene tres problemas. El primero es que, según fuentes independientes, al menos 630 operadores de drones ya han muerto en Ucrania. El segundo es que «no hay ninguna garantía» de que los operadores de drones no terminen en una unidad de asalto, según Artiom Kliga, abogado independiente.

Y el tercero, es que, en realidad, «no existe ningún contrato especial para los operadores de drones. No hay contratos por un año. Es un contrato con Defensa y todos son iguales. Son contratos indefinidos», advierte Shulman.

Y es que, ella y otros activistas, recuerdan que el decreto del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre movilización parcial de 2022 sigue en vigor, por lo que el firmante no puede romper el contrato «por propia iniciativa».

«No hay marcha atrás. Es un billete sólo de ida», advierte.

El Kremlin odia a los jóvenes

La gerontocracia del Kremlin lleva años intentando alejar a la juventud de las ideas que promovía el fallecido líder opositor ruso Alexéi Navalni.

«Los dirigentes rusos odian a los jóvenes. Para ellos son los mismos que quemarán neumáticos en las plazas», señala Kats.

Son el candidato ideal, ya que son hombres sanos que dependen totalmente del Estado para continuar sus estudios. Con todo, Kats cree que no tendrán éxito, ya que los jóvenes rusos están bien informados a través de la prensa libre y las redes sociales, no los medios de propaganda.

«Esta historia está generando más escándalo que soldados (…) Los jóvenes saben perfectamente que en la sepultura a nadie le sirvió de nada ni el diploma ni el dinero», añadió.

Recientemente, el vídeo desde un instituto de Tecnología de Transporte en Novosibirsk (Siberia) se convirtió en viral cuando la directora llamó «cobardes» a los estudiantes después de que ni uno solo firmara un contrato con Defensa.

Según Mijaíl Lobánov, antiguo profesor de la Universidad Estatal de Moscú, «no existe ningún entusiasmo general ni entre los estudiantes ni, más aún, entre los profesores». EFE

mos/ah

(foto)(vídeo)