La Gusana Ciega llega a Europa con rock mexicano y un estilo que “trasciende el algoritmo”

Ana Báez

Ciudad de México, 24 ago (EFE).- Mientras la industria de la música está controlada por el algoritmo, La Gusana Ciega, uno de los grupos de rock en español más “maduros y experimentados” de México, se resiste a ceder su esencia forjada por más de tres décadas de existencia, la cual brillará en una gira en Europa a partir del 5 septiembre, según afirmaron sus integrantes a EFE.

“Si trabajamos para el algoritmo no vamos a trascender mucho, va a ser muy impactante en el momento, porque le estás dando un caramelo a la gente y quieren comerse la dulcería entera, pero cuando terminen se sentirán empachados”, dice Daniel Gutiérrez, vocalista y guitarrista de la agrupación.

Con la experiencia de haber producido once discos y cientos de canciones, el compositor, de 53 años, sostiene que el rock se sigue oponiendo a lo convencional, pues su hueco en la actualidad está después del “empacho”, cuando la audiencia quiere escuchar otros géneros y “comer una buena ensalada”.

El creador de la mítica canción ‘Tornasol’ (2000), confiesa que si la banda cediera su estilo al algoritmo la “cagaría”, porque “no sería natural en nosotros”, y es que “estamos conscientes de que, por ejemplo, el algoritmo no te recomienda si no escuchas la canción completa”.

Por eso, explica, ya no hay canciones tan largas, pero aún así “en nuestro nuevo disco ‘Claroscuro’ hay una canción de siete minutos”.

“Porque esa es la historia que queremos contar, esa una canción triste que habla de una lluvia que no se va, y esa es la esencia de la canción: que sientes que nunca va a terminar”, defiende el artista sobre este álbum que se estrenará por completo en noviembre de este año.

Conquistar Europa

Esa tendencia por la contracorriente “hace que, a diferencia de otros géneros, el rock trascienda (…) Y cuando dicen que ya no existe es falsísimo”, defiende el baterista Germán Arroyo, y es que, insiste, “sí existe la forma de conquistar otros públicos”. Y trae a la mesa el momento en que Maná se convirtió en la primera banda mexicana en tocar en la OVO Arena Wembley de Londres.

Con el ojo puesto en el público latino y cada vez más en el europeo, La Gusana Ciega, junto con el cantante José Madero, tendrá su próxima gira en el viejo continente iniciando por el Vive Latino de Zaragoza (España) -originado en México en 1998- para después aterrizar en Barcelona, Madrid y hasta Múnich, Berlín y París.

Este es el debut de Madero, exvocalista del emblemático grupo de rock PXNDX, en España, pero no de la banda conformada por Gutiérrez, Arroyo y Luis Ernesto Martínez ‘Lu’, quienes estuvieron en la edición pasada del festival de música Sonorama Ribera.

Aunque La Gusana Ciega ya tiene un cúmulo de hitos en su trayectoria -como cuando le abrieron el concierto a Oasis en 1998 o hace tres años cuando compartieron escenario con Lenny Kravitz- para esta gira “tienen altas expectativas”, porque esperan encontrarse con el público mexicano, que, cuentan, muchas veces es el imán perfecto para contagiar musicalmente a la audiencia europea.

Más cuando los temas de La Gusana Ciega se caracterizan por haberse arraigado a la generación rockera de los 90 y hasta alcanzado a la audiencia más joven en Tiktok, como cuando ‘Califórnica’ fue tendencia.

El vínculo con los seguidores de aquella época es muy profundo, enfatiza Gutiérrez, porque cuando la gente escucha a La Gusana Ciega recuerda “un momento importante de su vida: cuando estuvieron enamorados o les hicieron pedazos su corazón”, no solo se trata de corear una porra o bailar en una fiesta.

Por esa conexión, reflexiona Lu, la inteligencia artificial no va a trascender en la música sin el humano, porque “puede que suene muy bien, pero no hay nadie ahí, es un vacío”, y la gente lo va a terminar identificando y eligiendo aquello que no suene así. EFE

