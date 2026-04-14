La Habana acusa a EE.UU. de «intimidar» a quienes quieren comerciar con Cuba

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La Habana, 14 abr (EFE). – El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó de nuevo este martes a EE.UU. de intimidar a quienes tratan de comerciar con la isla, a la vez que defendió el derecho del país caribeño a importar combustibles en medio del bloqueo petrolero impuesto por Washington.

“El cerco energético impuesto por el Gobierno de EE.UU. contra nuestro país internacionaliza el bloqueo (…) muestra que no es una cuestión bilateral; intimida, presiona y extorsiona a quienes comercian soberanamente con Cuba”, denunció el jefe de la diplomacia cubana en sus redes sociales.

Rodríguez calificó además de «contradictorias» las declaraciones hechas la víspera por el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien dijo que cree que su Gobierno puede centrarse en Cuba una vez que solvente la guerra contra Irán, cuando le preguntaron por la reciente decisión de permitir a algunos petroleros alcanzar la isla.

«(…) Pretenden crear confusión para seguir impidiendo la entrada de combustibles a territorio cubano», puntualizó el canciller cubano hoy.

Rodríguez también defendió el «pleno derecho» del país caribeño a comerciar combustible con cualquier nación, sin «condicionamientos contrarios a la libertad de comercio internacional».

El jefe de la diplomacia cubana señaló a su vez, que «todo país tiene derecho a exportar combustible a Cuba y a desarrollar relaciones comerciales, sin la interferencia de una potencia ajena».

Luego de permitir que el buque ruso Anatoly Kolodkin llevara a Cuba a finales de marzo 100.000 toneladas de crudo, el Gobierno de Trump anunció que analizaría cada envío de petróleo «caso por caso».

Tras el arribo de este buque, Moscú anunció el envío de otro tanquero a la isla y datos recientes indican que ese petrolero podría ser el ruso Universal, que actualmente navega por el Atlántico Norte rumbo al Caribe a unos 15 días de Cuba, según adelantó EFE.

«Por su perfil tiene una alta probabilidad de que su destino sea Cuba», aseguró al ser interrogado al respecto por EFE el experto cubano Jorge Piñón, investigador del Instituto de la Energía de la Universidad de Texas.

El Universal, con número de identificación IMO 9384306 y sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, también pertenece a la naviera rusa Sovcomflot, como el Kolodkin.

La isla caribeña vive desde 2024 una grave crisis energética, profundizada desde el enero pasado con el asedio petrolero impuesto por Washington. EFE

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