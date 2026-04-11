La Hungría de Orbán, de una democracia plena a una «autocracia electoral»

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Budapest, 11 abr (EFE).- La Hungría gobernada por el ultranacionalista Viktor Orbán se ha convertido en el caso más claro de degradación democrática dentro de la Unión Europea (UE), con estudios internacionales que la describen como una «autocracia electoral» y un país sólo «parcialmente libre».

Desde 2010, cuando Orbán llegó al poder, numerosos índices han registrado una degradación de las libertades civiles, el Estado de derecho, el pluralismo político y la libertad de prensa.

Todo ello, en un proceso gradual en el que Hungría ha dejado de ser una «democracia plena» para convertirse en un régimen «híbrido».

Uno de los indicadores es el elaborado por Freedom House, un centro de investigación estadounidense, especializado en el análisis de derechos políticos y libertades civiles.

Este instituto ha documentado el descenso de Hungría desde la categoría de país «libre» a «parcialmente libre», convirtiéndose en el primer Estado miembro de la UE en perder la condición de «democracia plena».

Según el índice desarrollado por Freedom House, el país ha sufrido un deterioro continuado en independencia judicial, medios de comunicación y en Estado de derecho.

En su informe de 2026 el centro subraya que algunos líderes iliberales como Orbán no reprimen sino que usan mecanismos institucionales más sutiles, como redibujar las circunscripciones electorales en beneficio del partido gobernante, Fidesz.

«Los líderes iliberales recurren a tácticas más sofisticadas que encarcelar o prohibir a la oposición. La manipulación de las circunscripciones electorales dan apariencia de participación plena en las elecciones, mientras que aseguran que ciertas partes de la población no puedan influir en el resultado», asegura Freedom House.

«Orbán y su partido Fidesz adoptaron este enfoque antes de las elecciones parlamentarias de 2014. Redibujar los distritos y la asignación desproporcionada de votos a los partidarios de Fidesz ayudaron a consolidar el control de Orbán sobre el poder», agrega.

El diagnóstico sobre la degradación institucional es compartido por otros índices como el del instituto Varieties of Democracy (V-Dem), con sede en la Universidad de Gotemburgo (Suecia), uno de los proyectos académicos más sólidos sobre el análisis de la democracia.

V-Dem muestra un desplome de Hungría en su Índice de Democracia Liberal, que pasa de 0,65 en 2010 a 0,32 en 2024, en una escala en la que los valores más cercanos a 1 indican mayor libertad, lo que sitúa al país como el menos democrático de la UE y lo define como una «autocracia electoral».

«Hungría encabeza la lista en términos de magnitud total del deterioro. Era una democracia liberal cuando Viktor Orbán y su partido Fidesz llegaron al poder en 2010», señala el centro sueco.

«Su gobierno eliminó progresivamente los contrapesos al poder ejecutivo, intervino en la calidad de las elecciones y restringió severamente la libertad de prensa y el acceso a la información», señala el informe de 2026 de V-Dem.

En la «autocracia electoral» se mantienen las elecciones como legitimación formal, pero se degrada la competencia política, los contrapesos y el pluralismo, vaciando la democracia desde dentro y concentrando el poder en el líder.

El Human Freedom Index, elaborado conjuntamente por el Cato Institute (Estados Unidos) y el Fraser Institute (Canadá), también refleja un fuerte retroceso, situando a Hungría fuera del grupo de democracias avanzadas.

A su vez, el Bertelsmann Transformation Index, elaborado por la fundación alemana Bertelsmann, clasifica a Hungría como una «democracia defectuosa», tras haber sido considerada una democracia consolidada en los años posteriores a la caída del comunismo.

Por su parte, los Indicadores Mundiales de Gobernanza del Banco Mundial, registran deterioros en numerosos aspectos, especialmente en Estado de derecho, control de la corrupción y calidad regulatoria.

Al tiempo que los principales índices internacionales reflejan la degradación de la democracia húngara, las tensiones entre Budapest y la UE por la situación del Estado de derecho en el país centroeuropeo no dejan de aumentar.

Bruselas ha congelado miles de millones de euros en fondos europeos destinados a Hungría debido a preocupaciones sobre el Estado de derecho, la independencia judicial y posibles irregularidades en el uso de recursos comunitarios, condicionando su desembolso a reformas en materia de lucha contra la corrupción, transparencia y garantías institucionales. EFE

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