La IA dispara las exportaciones mexicanas a EEUU y complica la cruzada comercial de Trump

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El auge de la inteligencia artificial en Estados Unidos disparó las exportaciones mexicanas de tecnología avanzada, justo cuando Washington busca reducir la dependencia comercial de sus socios en el tratado de libre comercio de Norteamérica, el T-MEC.

Donald Trump exige reformar dicho acuerdo para reducir su déficit comercial respecto a Canadá y México.

Pero el vertiginoso incremento de exportaciones mexicanas de equipos de cómputo está haciendo lo contrario, y al aumentar su superávit añade tensión a una nueva ronda de negociaciones del T-MEC que arranca este martes en Ciudad de México.

Entre enero y abril, México triplicó sus ventas de estos equipos a Estados Unidos respecto al mismo periodo de 2025. Sumaron más de 50.000 millones de dólares frente a unas importaciones por 2.230 millones, según cálculos de AFP basados en cifras oficiales.

Este sector representa ya más del 30% de las exportaciones mexicanas a su principal socio comercial. Y desplazó del primer lugar a la industria automotriz, durante años la mayor beneficiaria del T-MEC y hoy castigada por los aranceles de Trump.

«Es un hito debido en mucho a la demanda de industria electrónica avanzada de IA», explica a la AFP Diego Flores, responsable de industrias electrónicas y digitales de la Secretaría de Economía mexicana.

El sector, que incluye tecnología como unidades de procesamiento y hardware para centros de datos, no aparece en la agenda de esta ronda de negociación.

– Explosiva demanda –

Los productos más demandados son los bastidores que alojan las tarjetas de procesamiento de IA, un componente clave para los centros de datos que proliferan en estados como Arizona y Texas.

El principal exportador es Jalisco, el «Silicon Valley mexicano», que alberga gigantes mundiales del sector y un ecosistema de empresas emergentes, señala Flores.

La empresa taiwanesa Foxconn ensambla bastidores en Jalisco y es socia estratégica de la gran diseñadora estadounidense de chips Nvidia. En marzo anunció inversiones por 137 millones de dólares en dos subsidiarias mexicanas, luego de estimar que su producción podría duplicarse este año.

«Estados Unidos y México seguirán siendo nuestros principales centros de producción», dijo su director ejecutivo, Michael Chiang, al anunciar que la compañía invertirá un 30% más que en 2025 para expandir su capacidad vinculada a la IA.

Ante la explosión de la demanda, Flextronics, otra empresa del sector en Jalisco, tuvo que usar sus áreas de estacionamiento para ampliar su capacidad productiva, señala Flores.

Pero el auge ocurre en un entorno político incierto.

El gobierno de Trump rechazó extender el T-MEC por otros 16 años y ahora lo someterá a revisiones anuales.

Además, insiste en que más productos se fabriquen en Estados Unidos, mientras sigue creciendo la dependencia de importaciones de México, Taiwán y China para impulsar la IA.

– «En la línea de fuego» –

¿Podría el auge de esta industria convertirla en un nuevo objetivo arancelario de Trump?

«Eso nadie lo puede asegurar», responde Flores. Confía sin embargo en que este sector escape a las políticas proteccionistas por su gran valor estratégico para Estados Unidos.

Washington busca también restringir el uso de tecnología asiática en Norteamérica, advierte William Jackson, economista de Capital Economics.

«El gobierno de Trump tiene que ponderar la demanda de estas tecnologías y la necesidad de mantenerse a la vanguardia del desarrollo de la IA» dijo a AFP, considerando que «los aranceles podrían ser perjudiciales para ese objetivo».

Pero el equilibrio entre preservar una industria boyante y sostener el discurso proteccionista coloca al sector «muy fácilmente en la línea de fuego», advierte.

Especialmente teniendo en cuenta que la industria mexicana utiliza en su manufactura componentes provenientes de China y Taiwán y Trump podría verla como un caballo de Troya, o puerta trasera por la que dicha tecnología entra en Estados Unidos.

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