La Iglesia luterana de Noruega pide perdón a los homosexuales

La Iglesia luterana de Noruega pidió perdón este jueves a los homosexuales por la discriminación a la que los sometió en el pasado, en una ceremonia en un bar de la comunidad gay en Oslo.

En la década de 1950, los obispos calificaron a los homosexuales como «un peligro social de envergadura mundial» y afirmaron que sus actos eran «perversos y despreciables».

El obispo Olav Fykse Tveit, primado de la Iglesia de Noruega, declaró en el London Pub, lugar emblemático de la comunidad gay, que en 2022, el clero de su comunidad reconoció que la institución había «infligido sufrimiento» a las personas homosexuales.

«Es justo que asumamos nuestras responsabilidades como Iglesia y presentemos nuestras disculpas», dijo y mencionó la «discriminación, el trato diferenciado y el acoso» que generaron «vergüenza» y llevaron a algunas personas a perder la fe.

La Iglesia de Noruega cuenta con 3,4 millones de miembros, más del 60% de la población.

Esta comunidad defiende desde hace tiempo políticas más liberales. Desde 2007 permite que se ordenen pastores homosexuales y desde 2017, autoriza las uniones religiosas entre personas del mismo sexo.

Para Stephen Adom, líder de la Asociación para la Diversidad de Género y Sexualidad de Noruega, esta disculpa es «importante», pero llega «demasiado tarde» para muchas personas que murieron de sida «con el corazón lleno de angustia porque la Iglesia consideraba que la epidemia era un castigo de Dios».

Otras iglesias protestantes de Inglaterra o Canadá hicieron gestos similares en los últimos años.

