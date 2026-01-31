La india ‘Redlight to Limelight’ gana el Fipadoc, que tuvo a España y Portugal en el foco

París, 31 ene (EFE).- La octava edición del festival Fipadoc (Festival Internacional de Programas Audiovisuales Documentales), que tuvo a las cinematografías de España y Portugal en el foco este 2026, cerró este sábado en Biarritz (suroeste de Francia) con el triunfo de la india ‘Redlight to Limelight’.

El documental de Bipuljit Basu, que sigue a trabajadoras sexuales y a sus hijos que viven en un burdel de Kalighat, en Calcuta, donde crean historias a través de una unidad de producción de vídeo, se hizo con el Gran Premio al mejor largometraje internacional.

En el apartado nacional, reservado a las películas francesas, el máximo galardón fue para ‘La Grève’, de Gabrielle Stemmer, y en la categoría de documentales musicales la victoria fue de la también gala ‘Nous, l’orchestre’, de Philippe Beziat.

El Gran Premio de la categoría Impacto, que recompensa a películas sobre los derechos humanos y en cuyo jurado participó el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, se lo llevó la iraní ‘Oeil pour Oeil’, de Tanaz Eshaghian y Farzad Jafari.

Aunque no hubo premios para las producciones españolas participantes, esta octava edición de la que es la primera gran cita del año en el calendario de la industria del documental europeo tuvo a España y a Portugal como países foco, con una programación específica dedicada a sus cinematografías.

En el caso español, eso se tradujo en la proyección de cintas como ‘Historias del buen valle’, de José Luis Guerín, fuera de concurso, o de ‘Flores para Antonio’ (sobre la actriz Alba Flores y su padre), en la categoría de documental musical. EFE

