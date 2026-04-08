La India celebra la tregua entre EEUU e Irán y pide reabrir el estrecho de Ormuz

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Nueva Delhi, 8 abr (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India celebró la tregua de dos semanas pactada en la madrugada de este miércoles entre Irán y EEUU tras casi seis semanas de guerra, al tiempo que pidió restablecer el libre tránsito por el estrecho de Ormuz.

«Celebramos el alto el fuego alcanzado y esperamos que conduzca a una paz duradera en Asia Occidental. Como hemos defendido reiteradamente, la desescalada, el diálogo y la diplomacia son esenciales para poner fin cuanto antes al conflicto en curso», indicó el ministerio en un comunicado.

El Ejecutivo también afirmó que el cierre del estrecho de Ormuz, ruta clave para las importaciones indias de combustible, «ha causado un sufrimiento inmenso a las personas y ha perturbado el suministro mundial de energía y las redes comerciales».

El país más poblado del mundo enfrenta desde hace semanas una escasez nacional de gas para cocinar, y las autoridades ya han empezado a formular planes de contingencia para proteger al sector agrícola en caso de desabastecimiento de fertilizantes, dos productos que la India solía importar a través del estrecho.

«Esperamos que la libertad de navegación sin obstáculos y el flujo global del comercio prevalezcan a través del estrecho de Ormuz», exigió el Gobierno indio, quien logró un permiso por parte de Irán para el tránsito de buques el pasado 26 de marzo.

Al menos ocho indios residentes en Oriente Medio han muerto y uno permanece desaparecido a raíz de la guerra, de acuerdo a información oficial.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, alrededor de 624.000 ciudadanos indios han regresado ya al país procedentes de la región en conflicto desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero

Este martes, antes de concretarse el alto el fuego, el Gobierno recomendó a todos los indios en Irán «permanecer donde están, refugiarse en sus hogares y evitar nuevos desplazamientos». EFE

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