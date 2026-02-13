La India confirma la asistencia de 20 líderes mundiales a la cumbre de IA en Nueva Delhi

2 minutos

Nueva Delhi, 13 feb (EFE).- La India confirmó este viernes que una veintena de líderes mundiales, como el español Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, acudirán a la Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial en Nueva Delhi la próxima semana.

El Ministerio de Asuntos Exteriores detalló que la cita contará con una nutrida representación europea liderada por los primeros ministros de Finlandia, Grecia, Croacia y los Países Bajos.

El bloque del continente se completa con los presidentes de Estonia, Suiza, Serbia y Eslovaquia, junto al príncipe heredero de Liechtenstein.

La movilización diplomática incluye a los jefes de Gobierno de Bután, Kazajistán, Mauricio y al presidente de Sri Lanka.

La delegación política se cierra con la presencia del príncipe heredero de Abu Dabi y los vicepresidentes de Bolivia, Guyana y Seychelles.

Junto a los líderes políticos participarán delegaciones ministeriales de 45 países y el secretario general de la ONU, António Guterres, para unirse a las deliberaciones sobre el futuro tecnológico.

La cumbre sentará en la misma mesa a la élite empresarial representada por el presidente de Nvidia, Jensen Huang, el CEO de Google, Sundar Pichai, y el fundador de Microsoft, Bill Gates.

Nueva Delhi ha articulado la conferencia en torno a siete ejes o «chakras temáticos» para abordar la IA como un bien social y una herramienta de crecimiento económico.

El objetivo prioritario de esta cita es centrar el debate en la democratización de los recursos y la inclusión social frente al enfoque de seguridad que ha dominado las cumbres en Occidente.

Esta será la primera gran cumbre sobre inteligencia artificial celebrada en una potencia del Sur Global para buscar una resiliencia e innovación más equitativa. EFE

