La industria energética pide a la UE congelar los plazos del reglamento de metano

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Bruselas, 15 abr (EFE).- Varias decenas de grandes compañías petroleras, gasísticas y químicas han pedido a los ministros de Energía de los Veintisiete congelar temporalmente los plazos del reglamento europeo de emisiones de metano mediante un mecanismo de «parada del reloj» (stop-the-clock) en el marco de la agenda de simplificación de la UE.

En una carta fechada el 13 de abril, las empresas —entre ellas las españolas Repsol y Moeve (antigua Cepsa), junto a BP, Shell, ExxonMobil, Equinor, Eni y OMV— argumentan que hasta un 43 % de las importaciones de gas y un 87 % de las de crudo podrían incumplir los requisitos de verificación de emisiones exigidos a partir de enero de 2027.

El reglamento, en vigor desde agosto de 2024 y primera norma europea específica sobre emisiones de metano en el sector energético, obliga a los importadores a demostrar que su gas o crudo fue producido con estándares de verificación equivalentes a los europeos, según la Comisión Europea.

La carta advierte de que las sanciones previstas, de hasta un 20 % de la facturación anual, son «inciertas y excesivas» y desincentivan la firma de nuevos contratos de suministro.

Los datos citados proceden de un análisis encargado por Concawe e IOGP Europe —asociaciones sectoriales cuyos miembros incluyen a varias de las empresas firmantes— a la consultora Wood Mackenzie, que advierte de que sus proyecciones son ilustrativas y no constituyen una previsión.

La Comisión Europea descartó el pasado viernes enmendar el reglamento. «No pensamos reabrir o enmendar el reglamento, traería más incertidumbre», dijo la portavoz de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, quien anunció en cambio recomendaciones de implementación «pragmática» no vinculantes.

La norma afecta a las importaciones de gas, crudo y carbón, con impacto directo sobre la generación eléctrica, los combustibles, la petroquímica y la industria de fertilizantes, según la Comisión.

EE. UU. representó el 29 % del gas total y el 62 % de las importaciones europeas de GNL en enero y febrero de 2026, últimos meses con datos disponibles, según la Comisión Europea.

El pasado septiembre, durante una visita a Bruselas, el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, advirtió al comisario de Energía, Dan Jørgensen, y a la alta representante para Política Exterior, Kaja Kallas, que con el reglamento tal como está redactado la UE no va «a ver nada de gas de EE. UU., nada».

La carta fue remitida también a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y a los comisarios de Energía, Comercio y Estrategia Industrial. EFE

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