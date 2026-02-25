La inflación de la eurozona cayó en enero al 1,7 %, tres décimas menos que la meta del BCE

Bruselas, 25 feb (EFE).- La inflación de la eurozona descendió tres décimas en el mes de enero con respecto al mes anterior, hasta alcanzar una tasa interanual del 1,7 %, por debajo del objetivo del 2 % que tiene marcado el Banco Central Europeo (BCE), según informó este miércoles la oficina comunitaria de estadística Eurostat.

La caída estuvo marcada principalmente por el descenso del 4 % de los precios de la energía (frente al descenso del 1,9 % registrado un mes antes), y también cayeron los precios de los servicios (dos décimas, hasta el 3,2 %) y de los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco (una décima, hasta el 2 %).

Por contra, la inflación de los alimentos frescos aumentó siete décimas (del 3,5 % de diciembre al 4,2 % de enero) y también aumentó la de los bienes industriales no energéticos (del 0,3 % de diciembre al 0,4 % de enero).

Así, la inflación subyacente que utiliza el BCE en sus decisiones de política monetaria, que excluye las categorías más volátiles como la energía y los alimentos, disminuyó una décima en febrero, desde el 2,3 % observado en el último mes de 2025 hasta el 2,2 % en el primer mes de este año.

Por su parte, la inflación interanual en el conjunto de la Unión Europea también descendió tres décimas en enero de este año, con respecto a diciembre de 2025, hasta situarse en el 2 %.

Por países, el socio europeo con mayor crecimiento de sus precios en enero fue Rumanía con una tasa del 8,5 % que casi duplica la del segundo país con mayor inflación, que fue Eslovaquia (4,3 %), seguido de Estonia (3,8 %) y Croacia (3,6 %).

Tras ellos se encuentran Letonia y Grecia (2,9 %), Lituania (2,8 %), Polonia (2,5 %), España y Eslovenia (2,4 %), Hungría, Malta y Bulgaria (2,3 %), Países Bajos (2,2 %), Alemania (2,1 %) y Austria y Suecia (2 %).

Ya por debajo de la media comunitaria se encuentran Portugal (1,9 %), Luxemburgo (1,6 %), Bélgica (1,4 %), Chequia y Chipre (1,2 %), Italia y Finlandia (1 %), Dinamarca (0,6 %) y Francia (0,4 %). EFE

