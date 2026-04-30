La inflación de la eurozona repunta cuatro décimas en abril por la energía, hasta el 3 %

1 minuto

Bruselas, 30 abr (EFE).- La inflación de la eurozona repuntó cuatro décimas en el mes de abril, hasta una tasa interanual del 3 %, impulsada sobre todo por el fuerte incremento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, según los datos preliminares de Eurostat.

En concreto, el encarecimiento de la energía en el cuarto mes del año alcanzó el 10,9 %, una tasa que más que duplica el 5,1 % observado en marzo, según los primeros datos ofrecidos por la oficina comunitaria de estadística. EFE

asa/mb/jgb