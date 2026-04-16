La inflación de la zona euro en marzo fue revista al alza, a 2,6%

afp_tickers

1 minuto

La inflación en la zona euro en el mes de marzo fue revisada al alza, a 2,6% interanual, frente al 2,5% anunciado inicialmente, y alcanzó su nivel más alto desde julio de 2024, según una nueva estimación de la agencia europea de estadísticas Eurostat publicada el jueves.

Se trata de un fuerte incremento con respecto a febrero, cuando la inflación fue medida en 1,9%.

Según la nueva estimación de Eurostat, los precios de la energía aumentaron 5,1% en la zona euro en marzo en comparación con un año anterior.

La inflación subyacente, que excluye los bienes más volátiles -entre ellos la energía y los alimentos-, se ralentizó ligeramente hasta 2,3% interanual (-0,1 puntos).

fpo/adc/rl/ahg/mab