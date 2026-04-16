The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La inflación de la zona euro en marzo fue revista al alza, a 2,6%

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

La inflación en la zona euro en el mes de marzo fue revisada al alza, a 2,6% interanual, frente al 2,5% anunciado inicialmente, y alcanzó su nivel más alto desde julio de 2024, según una nueva estimación de la agencia europea de estadísticas Eurostat publicada el jueves.

Se trata de un fuerte incremento con respecto a febrero, cuando la inflación fue medida en 1,9%.

Según la nueva estimación de Eurostat, los precios de la energía aumentaron 5,1% en la zona euro en marzo en comparación con un año anterior.

La inflación subyacente, que excluye los bienes más volátiles -entre ellos la energía y los alimentos-, se ralentizó ligeramente hasta 2,3% interanual (-0,1 puntos).

fpo/adc/rl/ahg/mab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR