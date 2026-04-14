La inflación en Argentina se situó en el 32,6 % interanual en marzo de 2026

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Buenos Aires, 14 abr (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en marzo pasado en el 32,6 % interanual, lo que marca su primera desaceleración tras cuatro meses consecutivos en aumento, aunque registró el alza intermensual más elevado en un año, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tasa de inflación interanual registrada en marzo marca una caída respecto al 33,1 % de febrero, que había sido la más alta en seis meses.

En el tercer mes del año los precios al consumidor crecieron el 3,4 % en comparación con febrero pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 2,9 %, y registraron así el alza intermensual más elevado desde marzo de 2025, cuando se ubicó en el 3,7 %. EFE

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