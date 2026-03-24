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La inflación en México se dispara al 4,63 % en la primera quincena de marzo

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Ciudad de México, 24 mar (EFE).- La inflación en México se disparó al 4,63 % interanual en la primera quincena de marzo de 2026, con lo que mantiene su tendencia al alza, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato es mayor al 3 % objetivo del Banco de México, también está por encima del 3,67 % que se registró en el mismo periodo del año pasado y del 3,69 % con el que cerró 2025.

El índice de precios al consumidor (IPC) creció un 0,62 % ante los 15 días anteriores, según el Inegi, que recordó que en el mismo periodo de 2025 la inflación quincenal fue del 0,14 % y la interanual del 3,67 %.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía porque elimina artículos de alta volatilidad (alimentos y combustible), aumentó un 0,22 % quincenal y un 4,46 % interanual, detalló el Inegi en su reporte.

La partida de no subyacentes aumentó un 1,96 % a tasa quincenal y se elevó un 5,18 % interanual.

Dentro del subgrupo de subyacentes, las mercancías se elevaron un 0,20 % en la quincena y un 4,43 % en el año.

Los servicios avanzaron un 0,25 % quincenal y un 4,49 % interanual.

En los no subyacentes, los agropecuarios aumentaron un 3,83 % respecto al periodo inmediato anterior, y crecieron también un 9,69 % frente al mismo lapso del año pasado.

Los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 0,48 % en la quincena, y aumentaron un 1,76 % en el año.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 170 productos y servicios, tuvo un crecimiento de 0,69 % quincenal y de 4,61 % a tasa anual.

Los precios al consumidor cerraron en 2025 con una subida de 3,69 %, por debajo de las expectativas del mercado y del 4,21 % del 2024, del 4,66 % de 2023, del 7,82 % de 2022 y del 7,36 % de 2021, ambos años con el nivel más alto en las últimas dos décadas.

El dato de la primera quincena de enero está por encima de la meta del 3 % del Banco de México, que el 5 de febrero mantuvo la tasa de interés en el 7 %, tras una docena de reducciones consecutivas, en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario. EFE

csr/jgb

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