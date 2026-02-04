La inflación en Uruguay baja al 3,46% en enero y suma 32 meses en el objetivo del Gobierno

Montevideo, 4 feb (EFE).- La inflación interanual bajó en Uruguay del 3,65 % al 3,46 % en enero y llegó de esa forma a 32 meses consecutivos dentro del rango de tolerancia fijado por el Gobierno, que va del 3 % al 6 %.

Así lo indica el informe del Índice de Precios del Consumo publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, que apunta que la variación mensual de la inflación fue de -0,92 %.

Este explica, además, que las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación mensual del índice general- provienen de las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,25); bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos (0,06); ropa y calzado (-0,08), vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,32).

Asimismo, los se de la salud (0,07), transporte (-0,09), información y comunicación (0,11), servicios de educación (0,03), restaurantes y servicios de alojamiento (0,17), y, seguros y servicios financieros (0,06).

Entre los alimentos y bebidas no alcohólicas se destaca el aumento de precio en pan flauta (0,69), bizcochos (1,12) y budines (5,37) mientras que en la carne presenta aumentos de precio en los cortes de nalga (2,63), vacío (3,27), cuadril (3,98), asado de tira (5,65) y carré y pulpa de cerdo (3,46) y bajas en la carne ovina (-6,03).

Respecto a las frutas y frutos secos, se detallan aumentos de precio en limones (27,05 %), naranjas (3,79 %), mandarinas (3,63 %), manzanas (1,47 %) y frutillas frescas (11,81 %), así como bajas en bananas (-3,93 %) y peras (-10,31 %).

En tanto, las hortalizas, tubérculos y legumbres registran aumentos de precio en lechuga (19,21%), espinacas frescas o refrigeradas (19,95), acelgas (14,67), zapallitos y zucchini (36,09) y boniatos (6,13), y; bajas en morrones (-10,55%), tomates (15,78%), zapallo criollo, calabaza y kabutiá (-9,86%), papa y papines (-1,34%).

Por su parte la baja en los precios de la ropa y calzados refleja, fundamentalmente, el efecto del inicio de la liquidación de la temporada primavera–verano, en prendas para hombres (-2,09), prendas para mujeres (-6,62), calzado para mujeres (-6,15%) y calzado para niños y bebés (-3,96%).

En el sector del transporte, el INE indica bajas en el precio de gasoil (-1,75%), nafta (-0,29%), transporte de pasajeros con chofer (-7,91%) y pasaje de avión (-19,44%) al tiempo que se reflejan los aumentos en patente de rodados (2,06%) y en boleto de ómnibus local (3,72).

La vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles presentan una subida del 2,45% que obedece, básicamente, a los aumentos de las tarifas de suministro de agua (8,50) y suministro de energía eléctrica (4,46). EFE

