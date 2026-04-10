La inflación interanual en Colombia se sitúa en el 5,56 % en marzo de 2026

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Bogotá, 9 abr (EFE).- La inflación interanual de Colombia se ubicó en marzo en el 5,56 %, lo que significa un aumento de 0,47 puntos porcentuales en comparación a la reportada en el mismo periodo en 2025, cuando fue de 5,09 %, informó este jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

«En marzo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,78 %, la variación año corrido fue 3,07 % y la anual 5,56 %», precisó la entidad en un comunicado.

Según el DANE, el comportamiento anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se explica principalmente por el aumento en las divisiones de Restaurantes y hoteles (9,92 %), Salud (7,87 %), Bebidas alcohólicas y tabaco (6,75 %), mientras que el aumento en Alimentos y bebidas no alcohólicas llegó al 6,27 %.

En tanto, la división Recreación y cultura registró una variación anual de 2,38 %, siendo esta la menor variación.

El dato revelado este jueves por el DANE de 0,78 % correspondiente a la inflación de marzo en Colombia es inferior a las proyecciones que hacían entidades como BBVA Research que ubicaban la cifra por encima del 0,86 %.

El aumento progresivo del dato de inflación durante los últimos meses en Colombia llevó a la junta directiva del Banco de la República (autoridad monetaria) a aprobar durante su última reunión a finales de marzo una subida de cien puntos básicos en la tasa de interés, fijada en el 11,25 %.

Esa decisión de la autoridad monetaria ha generado malestar en el Gobierno del presidente Gustavo Petro que acusa a la junta directiva del Banco de la República de «matar la economía» del país por elevar las tasas que iniciaron el año en el 9,25 %.

Además, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la junta por no estar de acuerdo con esa subida de los tipos porque considera que «afecta de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda del crecimiento económico que se ha venido dando en el país». EFE

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