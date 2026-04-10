La inflación interanual en EEUU saltó al 3,3 % en marzo por el efecto de la guerra en Irán

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(Actualiza con reacción de economista jefe de la Casa Blanca)

Washington, 10 abr (EFE).- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. repuntó en marzo hasta un 3,3 % interanual, el nivel más alto desde mayo de 2024 y a tono con los pronósticos del mercado, que estimaban una subida considerable frente al 2,4 % de febrero impulsada por los altos precios de la gasolina debido a la guerra en Irán.

La inflación subyacente, que excluye los índices de energía y los alimentos aumentó al 2,6 %, una décima más que en febrero, informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), a tono con el moderado impacto estimado de los aranceles del presidente Donald Trump, antes del posible incremento derivado del conflicto en Oriente Medio.

La guerra de EE.UU. e Israel contra la República Islámica ha sumido a los mercados en la incertidumbre y disparado el precio de los hidrocarburos debido a la interrupción del paso de tanqueros por el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán como represalia por la guerra y de cuya reapertura depende el actual cese el fuego.

En términos mensuales, la inflación subió un 0,9 % en el tercer mes del 2026, después del incremento del 0,3 % anterior.

La inflación subyacente registró un aumento intermensual del 0,2 %, al mismo nivel de febrero, reveló el reporte del BLS.

El índice de energía se ubicó como el principal motor de la subida, con un aumento del 10,9 % en marzo, impulsado por un aumento del 21,2 % en el índice de la gasolina, que representó casi tres cuartas partes del incremento mensual del índice general.

El economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, reconoció hoy los efectos negativos de la guerra y pronosticó que una vez que se recupere «el ritmo normal» en el tránsito en el estrecho de Ormuz, «esperamos que la situación vuelva a la normalidad».

«Lo que esperamos, y lo que anticipan los mercados de futuros, es que se produzca, como saben, una rápida reducción en los precios de la energía una vez que logremos reabrir el estrecho. Actualmente hay embarcaciones cruzando, pero lo hacen a cerca del 10 % de su ritmo habitual», dijo a Fox Business.

Sobre las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU. este fin de semana en Pakistán, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca insistió en que Washington ha enviado a «un equipo élite» pero matizó que cuentan «con planes de respaldo en caso de ser necesario».

El coste de la vivienda, usualmente el dato que más contribuye a la crecida del CPI, aumentó un 0,3 %, mientras que el precio de los alimentos se mantuvo sin cambios en marzo después de subir un 0,4 % en febrero y el de alimentos fuera del hogar subió un 0,2 %.

En términos interanuales el componente de energía aumentó un 12,5 %, mientras que el de alimentos creció un 2,7 %.

Las tarifas aéreas, la ropa, el mobiliario del hogar, la educación y los vehículos nuevos estuvieron estuvieron entre los índices que aumentaron en marzo.

Entre los que disminuyeron se incluyen la atención médica, el cuidado personal y los automóviles y camiones usados.

La inflación, junto a los datos de desempleo y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y le servirá a la Reserva Federal para tomar decisiones en materia de política monetaria durante su próxima reunión prevista para los próximos 28 y 29 de abril. EFE

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