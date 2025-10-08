La inflación interanual en Egipto sigue desacelerándose y se sitúa en 10,3 % en septiembre

El Cairo, 8 oct (EFE).- La inflación interanual de Egipto se desaceleró aún más en septiembre de 2025, al situarse en el 10,3 % frente al 11,2 % en agosto, continuando así su tendencia de moderación inflacionaria que viene experimentando desde los picos alcanzados en septiembre de 2024, cuando se situó en poco más del 26 %.

Según informó este miércoles la Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas de Egipto (CAPMAS) en un comunicado, «la tasa de inflación interanual para toda la República (de Egipto) registró 10,3 % en septiembre de 2025 frente a 11,2 % en agosto 2025».

Indicó, no obstante, que el índice general de precios al consumidor (IPC) para todo el país norteafricano ha registrado un aumento de un 1,5 %, al alcanzar 260,9 puntos frente a los 257,1 puntos registrados el mes anterior.

La nota indica como principales razones para ese incremento el aumento en los precios de verduras en un 12,2 %, el grupo de las frutas (3,5 %), carne y pollo (0,3%), quesos y huevos (1,3% %) y aceites y grasas (0,2 %), entre una larga lista de productos y servicios que han registrado aumentos.

Por otra parte, se han reducido los precios del grupo de pescados y mariscos (-0,5 %) y azúcar y alimentos azucarados (-0,8 %), cereales y el pan (-0,3 %), servicio hoteleros (-0,7 %) y turismo organizado (-0,5 %).

La tendencia de moderación inflacionaria coincide con signos de mejora en la economía egipcia tras las reformas estructurales introducidas por el Gobierno para afrontar la crisis que azota al país, y que se agudizó en los últimos dos años debido a problemas geopolíticos y la caída de los ingresos del canal de Suez por la inseguridad en el mar Rojo.EFE

