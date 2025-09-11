La inflación roza el 10 % en Rumanía entre la subida de impuestos para contener el déficit

Bucarest, 11 sep (EFE).- La inflación en Rumanía llegó al 9,9 % el pasado agosto, dos puntos más que en julio y casi el doble que el mismo mes de 2024, según anunció este jueves el Instituto de Estadística, en medio de aumentos de impuestos y recortes del gasto público para intentar contener el elevado déficit.

El encarecimiento de los alimentos (8,92 % interanual) y de la electricidad (65 %) son los principales factores tras el aumento de la inflación.

El pasado 1 de julio dejaron de aplicarse los topes máximos al precio de la luz que regían desde febrero de 2022.

También sufren subidas considerables, alrededor del 19 %, los servicios de higiene y cosmética y los billetes de tren.

La subida del IVA -el estándar de 19 al 21 % y el reducido del 5 y 9 al 11- que entró en vigor el pasado 1 de agosto explican también la fuerte subida de la inflación.

Esa medida forma parte del paquete con el que el Gobierno, formado por conservadores, socialdemócratas, liberales y el partido de la minoría húngara, pretende reducir el déficit del país, que llegó el año pasado al 9,3 %, el más alto de la Unión Europea.

Varios economistas habían advertido ya de que el severo paquete de consolidación fiscal impulsará aún más la inflación, con la posibilidad de llegar a un número de dos cifras en la segunda mitad del 2025, mientras que el Banco Nacional estima que rondará el 9 % a final de año.

Las medidas de austeridad han provocado ya la movilización en varios colectivos, como docentes, estudiantes o trabajadores municipales, mientras que los sindicatos han amenazado con una huelga general.EFE

