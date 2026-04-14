La insular Tuvalu, en emergencia por los riesgos de suministro de combustible

afp_tickers

1 minuto

Una de las naciones más pequeñas del mundo, Tuvalu, se declaró el lunes en estado de emergencia por los «riesgos creíbles» de suministro de combustible a raíz de la guerra en Oriente Medio.

En un comunicado publicado la noche del lunes, el jefe de Estado de Tuvalu, Tofiga Vaevalu Falani, dijo que el estado de emergencia se limitaría a la isla principal del país, Funafuti, por al menos dos semanas.

La decisión se da «a la luz de la creciente inestabilidad en la generación eléctrica y en los sistemas de distribución, junto con los riesgos creíbles de suministro de combustible, que amenazan en conjunto la entrega confiable de servicios esenciales en Funafuti».

Funafuti aloja a la capital de este país, donde residen dos terceras partes de los 10.000 ciudadanos de esta nación en el Pacífico.

Tuvalu intenta pasar de la generación de energía con diésel a un sistema 100% solar para 2030, pero aún destina una gran parte de su presupuesto anual a los combustibles fósiles.

En 2021, Tuvalu gastó el equivalente al 70% de su PIB en combustibles, pero ahora ese porcentaje ha caído a cerca del 25%.

bes/des/cjc/lb