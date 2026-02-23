La italiana Enel, dueña de Endesa, invertirá 5.200 millones de euros en redes en España

2 minutos

Roma, 23 feb (EFECOM).- La energética italiana Enel, propietaria de Endesa, invertirá más de 5.200 millones de euros en redes en España, según informó este lunes la compañía en la presentación de su plan estratégico 2026-2028.

El grupo Enel anunció su estrategia de inversiones por 53.000 millones entre 2026 y 2028, cerca de 10.000 millones más que en los dos años anteriores.

De esos 53.000 millones, 26.000 millones se invertirán en redes, de los cuales el 55 % será en Italia (unos 14.300 millones de euros) y más del 20 % en Iberia (España), unos 5.200 millones, «con previsión de una nueva aceleración después de 2028».

La empresa, cuyo máximo accionista es el Estado italiano, prevé también destinar el 25 % de esos 26.000 millones a América Latina, es decir, unos 6.500 millones, en un mercado en el que también se encuentra presente.

Inversión en redes en la Península Ibérica

La apuesta de Enel por las redes permitirá a su filial Endesa, continuar impulsando su inversión en España en esta infraestructura, considerada clave para la electrificación de la demanda y, con ello, de la economía en su conjunto.

En concreto, el plan estratégico de Endesa para el periodo 2025-2027 contemplaba una inversión bruta en redes de 4.000 millones de euros, esto es, un 45 % más respecto a su hoja de ruta anterior. Precisamente, la energética presentará mañana martes sus resultados y una actualización de su estrategia para 2026-2028.

La decisión del gigante italiano de reforzar su inversión es relevante, ya que llega después de las tensiones entre las eléctricas y el regulador español a cuenta de la tasa de retribución financiera y la metodología para la actividad de redes de distribución de electricidad.

En este contexto, las compañías llegaron a cuestionar los objetivos de inversión al considerar que la propuesta retributiva de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) situaba a España en el «vagón de cola» de la Unión Europea en seguridad jurídica y atractivo regulatorio.

Enel prevé asimismo inversiones en 26.000 millones de euros al negocio integrado, de los cuales aproximadamente 20.000 millones de euros en renovables con un incremento de aproximadamente 8.000 millones de euros en comparación con el plan anterior. De estos 3.000 millones se destinarán a inversiones en América Latina.

Los 1.000 millones de euros restantes se destinarán a la ejecución de un nuevo tramo del programa de recompra de acciones. EFE

