La italiana ENI descubre un importante yacimiento de gas frente a las costas de Egipto

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Egipto y el gigante italiano del sector energético ENI anunciaron este martes un descubrimiento «significativo» de gas natural frente al litoral del país norteafricano, muy dependiente de las importaciones de carburante.

«Estimaciones preliminares apuntan a unos 2 billones de pies cúbicos de gas» en el yacimiento de petróleo y gas de Temash, en el Mediterráneo oriental, indicó la compañía en un comunicado.

El Ministerio del Petróleo egipcio afirmó que el hallazgo incluye «130 millones de barriles de condensados de petróleo», y que forma parte de una serie de políticas destinadas a «apoyar una mayor producción, compensar la disminución natural y reducir la factura de las importaciones».

El suministro de gas natural de Catar e Israel a Egipto se ha visto fuertemente alterado por la guerra en Oriente Medio.

Ante esto, El Cairo ha impuesto medidas para ahorrar energía: las tiendas tienen que cerrar antes, los precios del carburante han aumentado y se ha puesto freno a proyectos gubernamentales.

El primer ministro, Mostafá Madbuli, afirmó el mes pasado que la guerra había hecho que la factura de las importaciones de gas natural prácticamente se triplicara, pasando de 560 millones de dólares a 1.650 millones de dólares al mes.

El mes pasado, Egipto anunció otro descubrimiento, con Apache Corporation, en su desierto occidental. Un yacimiento que, según el Ministerio de Petróleo, produciría 26 millones de pies cúbicos al día.

En 2015, el descubrimiento frente a las costas egipcias del yacimiento de Zohr, las mayores reservas de gas del Mediterráneo, estimadas en 30 billones de pies cúbicos, llevaron a pensar que Egipto podría ser autosuficiente y, además, convertirse en un importante exportador de ese combustible.

Pero en los últimos años, el país se ha posicionado como un centro de procesamiento y exportación, usando terminales egipcias de licuefacción para transportar gas marítimo procedente de otros países, como Chipre.

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