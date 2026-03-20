La Judicatura de Perú retira al fiscal anticorrupción que acusó a Keiko Fujimori

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Lima, 19 mar (EFE).- El máximo órgano de control de la judicatura peruana, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), acordó este jueves por unanimidad no ratificar como fiscal anticorrupción a José Domingo Pérez, quien acusó a la actual candidata presidencial Keiko Fujimori, así como a los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

El pleno de la JNJ tomó esta decisión tras escuchar, debatir y aprobar el informe elaborado por la magistrada y presidenta de la institución, María Teresa Cabrera, que defendía la destitución de Pérez.

«La Junta Nacional de Justicia evaluó de manera integral los elementos vinculados al desempeño funcional del magistrado, conforme a los criterios establecidos en los procesos de ratificación», indicó el organismo en un comunicado.

En ese sentido, precisó que la confianza institucional que sustenta la ratificación como fiscal anticorrupción se construye sobre la convicción de que el magistrado ejerce su cargo con mesura, respeto al marco normativo y plena dedicación al servicio de justicia.

«Sin embargo, tras la ponderación conjunta de los elementos verificados durante el proceso de evaluación, el pleno determinó que no se alcanzó dicha convicción positiva necesaria para renovar su continuidad», señaló.

Uno de los elementos que la JNJ tuvo en cuenta para no ratificar a Pérez fue la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que mandó al archivo la acusación del fiscal Pérez contra Fujimori, al mantener que la omisión de aportes recibidos durante sus campañas electorales en 2011 y 2016 en las declaraciones ante las autoridades no era delito en el momento de los hechos.

La JNJ sostuvo que los procesos de ratificación tienen como finalidad garantizar que jueces y fiscales mantengan estándares de idoneidad, conducta y desempeño acordes con la función que ejercen, en resguardo de la institucionalidad y del adecuado servicio de justicia a la ciudadanía.

Pérez cumple actualmente una suspensión por seis meses impuesta por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC) por presuntas infracciones administrativas graves en su labor al frente de dicha acusación por lavado de activos de Keiko Fujimori, hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

El fiscal Pérez fue sancionado por la ANC por haber presuntamente presentado una acusación sin la imputación debidamente fundamentada a nivel fáctico, jurídico y probatorio.

Este órgano de control señaló que la conducta de Pérez ha comprometido los deberes propios del cargo y afectó «la recta impartición de justicia y el debido proceso».

El fiscal es uno de los rostros más conocidos del Ministerio Público peruano, pues se incorporó al Equipo Especial Lava Jato en 2018 y obtuvo condena contra Toledo de 20 años de prisión por colusión y lavado de activos, y también ha acusado por lavado de activos a Kuczynski y a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. EFE

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