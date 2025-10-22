La juguetera china detrás de Labubu sube un 4 % tras facturar un 250 % más en el trimestre

Shanghái (China), 22 oct (EFE).- La juguetera china que produce y comercializa los populares muñecos Labubu, Pop Mart, subía este miércoles un 4 % en bolsa tras avanzar que su facturación en el tercer trimestre subió hasta un 250 % interanual tras volverse viral a nivel mundial.

Concretamente, los títulos de la compañía cotizados en la Bolsa de Hong Kong llegaron hoy al parón de la media sesión con un repunte del 4,23 %, erigiéndose en la segunda mayor ganadora de la jornada en una sesión bajista en el referencial de ese parqué. En lo que va de año, acumulan un alza superior al 186 %.

En la tarde de este martes, Pop Mart había comunicado que sus ingresos entre julio y septiembre aumentaron entre un 245 y un 250 % en comparación con el mismo período del año pasado, con las ventas en China subiendo hasta un 190 % y las registradas en el extranjero, hasta un 370 %.

Concretamente, la juguetera experimentó ascensos de hasta el 175 % en la facturación en la región de Asia-Pacífico, mientras que en el caso de Europa se multiplicó por más de 8 (hasta un 740 %) y en el de América, casi por 14 (hasta un 1.270 %).

El repunte bursátil responde también a una caída del 8,1 % este martes -provocada, según analistas, por los temores a una ralentización de las ventas-, la peor sesión desde abril, tras lo que Pop Mart publicó el mencionado comunicado, previo a la divulgación de los resultados trimestrales, para los que aún no hay una fecha definida.

Al respecto de los temores de una caída en la irrelevancia de Labubu, el consejero delegado de Pop Mart, Wang Ning, aseguró que hoy en día no se habla mucho de personajes clásicos como Mickey Mouse, Naruto o Hello Kitty, pero que su valor comercial todavía es enorme.

Bloomberg asegura que la explosión de popularidad de Labubu, animada por los sucesivos lanzamientos de nuevas series de juguetes, ha hecho que Pop Mart no pueda predecir con facilidad su crecimiento, y pone los pronósticos internos como ejemplo: el objetivo era alcanzar una facturación de unos 2.800 millones de dólares este año, pero en agosto, Wang consideró «fácil» llegar a los 4.200 millones.

Los productos de Pop Mart, empresa fundada en Pekín, incluyen figuras de diseño, artículos coleccionables y juguetes, así como colaboraciones entre creadores y grandes marcas que generan un fervor significativo entre coleccionistas y franquicias con cada nuevo lanzamiento.

Entre ellas destaca Labubu, un travieso monstruo de orejas puntiagudas y sonrisa diabólica inspirado en la mitología nórdica. Diseñado en 2015 por el artista hongkonés Lung Ka-sing, Pop Mart identificó su potencial y lo agregó a su línea de productos, lanzando las primeras figuras coleccionables en 2019.

Su popularidad despegó en todo el mundo en 2024 y se ha convertido en un objeto de colección y tendencia en redes sociales, en parte gracias a la particular estrategia de mercadotecnia de la empresa, consistente en lanzar ediciones limitadas de estos juguetes que los ha convertido en codiciados objetos de deseo. EFE

