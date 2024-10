La JUR comenzará a finales de este año con las inspecciones in situ a bancos

3 minutos

Bruselas, 23 sep (EFE).- La Junta Única de Resolución (JUR), organismo encargado de garantizar que las entidades financieras de la UE tienen una capacidad suficiente de absorción de pérdidas en casos de crisis bancarias, realizará las primeras inspecciones in situ en las sedes de bancos a finales de este año.

Así lo ha asegurado el presidente de la agencia, Dominique Laboureix, ante los eurodiputados de la nueva comisión de Asuntos Económicos y Financieros del Parlamento Europeo resultante de las pasadas elecciones de junio.

«Estamos trabajando para desplegar todo el conjunto de herramientas ya disponibles en nuestro marco. Eso incluye inspecciones in situ (a los bancos). Me enorgullece decir que las primeras inspecciones in situ comenzarán a finales de este año», aseguró.

Laboureix enmarcó el inicio de estas vistas dentro de la nueva estrategia de la JUR, en la que, de forma conjunta con las autoridades nacionales de resolución, el organismo está «racionalizando los procesos de planificación y los planes de resolución» para que sean «más eficientes» y estén «más enfocados en las cosas más importantes».

«Esto nos permitirá destinar progresivamente más recursos a los temas más importantes utilizando un enfoque basado en riesgos», afirmó al presidente de la JUR.

El experto francés añadió que esta simplificación «va de la mano» de las pruebas para evaluar si la capacidad de las entidades para apoyar un proceso de resolución «funcionará en la práctica», así como que otra «clave» será «ser más transparentes», por lo que «el sector será consultado sobre estos planes y marcos» que la agencia quiere desarrollar.

Con respecto a la situación de los bancos europeos, Laboureix resaltó que el sector «está mostrando resiliencia y buenos resultados por ahora», al tiempo que subrayó que el trabajo de la JUR para garantizar que los bancos tienen planes de resolución adecuados «está avanzando bien».

«Nuestros bancos han alcanzado un buen nivel de capacidades de resolución. No es el caso únicamente para grandes bancos sino también para los jugadores pequeños de la Unión», explicó, aunque posteriormente añadió que las autoridades de resolución «nunca deben ser complacientes».

El presidente de la JUR, sin embargo, no quiso «comentar casos precisos» al ser preguntado por la operación por la que Unicredit está aumentando su participación en Commerzbank (del que aspira a controlar el 29,9 %) para evitar «interpretaciones» por parte del mercado.

En esta línea, se limitó a recordar que ambos grupos se encuentran dentro de la Unión Bancaria y, por tanto, bajo la supervisión del Banco Central Europeo (BCE) y la lupa de la JUR con respecto a su capacidad de absorción de pérdidas.

Por contra, Laboureix sí utilizó su intervención ante la comisión europarlamentaria para advertir sobre la dirección que están tomando las negociaciones legislativas sobre las nuevas reglas de gestión de crisis y garantía de depósitos (CMDI, por sus siglas en inglés).

Estas normas, recordó, buscan ampliar a los pequeños bancos la necesidad de prepararse para acometer una resolución en caso de que atraviesen problemas y Laboureix expresó su «miedo» a que «algunas características de los textos actuales» no permitirán a la JUR «cumplir con los resultados previstos de la reforma». EFE

asa/cat/psh

(Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)