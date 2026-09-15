La justicia de El Salvador ratifica la condena contra exmilitares por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses

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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador dejó en firme la condena a 30 años de cárcel contra tres exjefes militares por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses en 1982, según una resolución obtenida este lunes por AFP.

Un tribunal salvadoreño condenó en 2025 a los tres oficiales por el crimen ocurrido el 17 de marzo de 1982 mientras los periodistas producían un documental sobre la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

La defensa impugnó la decisión de una corte de apelaciones que en abril ratificó la sentencia, pero el máximo tribunal declaró inadmisibles los recursos de casación el pasado jueves.

Los condenados por este crimen que generó conmoción internacional son el exministro de la Defensa, general José Guillermo García; el exdirector de la desaparecida Policía de Hacienda, coronel Francisco Morán; y el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en Chalatenango, en el norte de El Salvador.

La sala penal de la Corte Suprema determinó que la defensa de los militares, dos de ellos mayores de 90 años y el otro octogenario, no cuestionaron los argumentos de la cámara de apelaciones para confirmar la condena, sino que reprodujeron escritos presentados en etapas anteriores del proceso.

El 17 de marzo de 1982, los periodistas neerlandeses Jan Cornelius Kuiper Joop, Koos Jacobus Andries Koster, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen fueron asesinados en una emboscada del batallón Atonal en Chalatenango.

La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluyó en 1993 que el ataque fue planificado por el entonces comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, Mario Reyes Mena, con conocimiento de otros oficiales.

Esta causa fue reabierta en 2018 después de que la Corte Suprema salvadoreña declarara inconstitucional una ley de amnistía para los crímenes de la guerra civil.

El conflicto, que enfrentó a las fuerzas del gobierno con la guerrilla izquierdista, dejó unos 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.

mp/axm/mvl