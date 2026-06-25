La justicia francesa obliga a TotalEnergies a dar cuenta de las emisiones de sus clientes

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París, 25 jun (EFE).- La justicia francesa obligó este jueves a TotalEnergies a dar cuenta de las emisiones de gases de efecto invernadero de los clientes a los que vende hidrocarburos o productos petroquímicos, y no sólo a las que genera directamente por su actividad, dentro del plan de vigilancia que tiene que publicar.

El Tribunal Judicial de París, que se pronunció en respuesta a un procedimiento de cuatro organizaciones ecologistas y del Ayuntamiento de París, no le impuso como querían los demandantes un programa preciso para reducir esas emisiones.

Los jueces consideran que las emisiones de sus clientes son resultado de su actividad, y por eso tendrá que publicar un nuevo informe de aquí al 21 de enero del año próximo, pero puntualiza que la legislación francesa no conlleva la obligación de cumplir un objetivo de disminución concreto de esas emisiones.

En un comunicado conjunto, las ONG Sherpa, Notre Affaire à Tous y France Nature Environnement, consideraron que es «una decisión importante» y que las multinacionales en particular las del sector petrolero y gasístico como TotalEnergies «deben cumplir con su parte» para proteger frente a los efectos del cambio climático.

El ayuntamiento, por boca de la concejal responsable de la transición ecológica, Alice Timsit, destacó que «por primera vez la justicia reconoce que los riesgos climáticos implican obligaciones de vigilancia por parte de las grandes empresas y ninguna multinacional fósil puede escapar». EFE

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