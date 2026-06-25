La justicia francesa obliga a TotalEnergies a dar cuenta de las emisiones de sus clientes

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(Actualiza con más elementos de la decisión judicial y las reacciones)

París, 25 jun (EFE).- La justicia francesa obligó este jueves a TotalEnergies a dar cuenta de las emisiones de gases de efecto invernadero de los clientes a los que vende hidrocarburos o productos petroquímicos, y no solo de las que genera directamente por su actividad, dentro del plan de vigilancia que tiene que publicar.

El Tribunal Judicial de París, que se pronunció en respuesta a un procedimiento de cuatro organizaciones ecologistas y del Ayuntamiento de París, no le impuso como querían los demandantes un programa preciso para reducir esas emisiones.

Los jueces consideran que las emisiones de sus clientes son resultado de su actividad, y por eso tendrá que publicar un nuevo informe de aquí al 21 de enero del año próximo, pero puntualiza que la legislación francesa no conlleva la obligación de cumplir un objetivo de disminución concreto de las mismas.

En concreto, señalan que la ley francesa de 2017 sobre el «deber de vigilancia» de las empresas establece un control judicial de las medidas de supervisión que tienen que contemplar por los riesgos que conlleva su actividad y que deben ser «razonables, concretas, coherentes y adaptadas a la cartografía de riesgos y a su aplicación efectiva».

No obstante, subrayan que la justicia no puede «sustituir a la sociedad para exigir la instauración de medidas y detalladas», y por tanto no le corresponde fijarle el objetivo que debe alcanzar para atenuar las incidencias climáticas negativas derivadas de su actividad, con la vista puesta en la meta internacional de limitar el calentamiento global a 1,5 grados.

En definitiva, el Tribunal Judicial de París da la razón a los demandantes sobre el hecho de que el plan de vigilancia de TotalEnergies era «incompleto», puesto que las emisiones de sus clientes, como argumentaban, constituyen «un factor esencial de su contribución al calentamiento climático».

Pero rechaza la petición de las cuatro organizaciones ecologistas y del Ayuntamiento de París para que TotalEnergies tenga que alinearse con los Acuerdos de París de 2015 con compromisos concretos en ese documento oficial que es el plan de vigilancia.

No obstante, tendrá que pagar a cada una de las partes demandantes 20.000 euros.

En un comunicado conjunto, las ONG Sherpa, Notre Affaire à Tous y France Nature Environnement, consideraron que es «una decisión importante» y que las multinacionales en particular las del sector petrolero y gasístico como TotalEnergies «deben cumplir con su parte» para proteger frente a los efectos del cambio climático.

Se felicitan de que los jueces les hayan dado la razón en que las grandes empresas francesas deben identificar los riesgos de sus actividades y de las de sus filiales para el clima, y en el caso de TotalEnergies tendrá que reflejar el efecto de la combustión del petróleo y del gas que produce, «que representan cerca del 90 % de sus emisiones».

El ayuntamiento, por boca de la concejal responsable de la transición ecológica, Alice Timsit, destacó que «por primera vez la justicia reconoce que los riesgos climáticos implican obligaciones de vigilancia por parte de las grandes empresas y ninguna multinacional fósil puede escapar». EFE

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