La Justicia india cuestiona los impuestos al «aire limpio» en la capital más contaminada

2 minutos

Nueva Delhi, 26 dic (EFE).- El Tribunal Superior de Nueva Delhi ha intervenido esta semana para cuestionar por qué el Estado grava como un artículo de lujo a los purificadores de aire, convertidos en dispositivos de primera necesidad en la capital más contaminada del mundo.

En una audiencia celebrada este viernes, los magistrados han dado un plazo de diez días al Gobierno central para justificar la vigencia de un impuesto del 18 % sobre estos aparatos, en un momento en que la ciudad atraviesa una emergencia sanitaria continuada con niveles de polución que multiplican por veinte los límites de seguridad.

El argumento central que examina la corte es si la actual política tributaria viola el derecho a la salud.

«La imposición del IVA en su nivel más alto sobre los purificadores de aire (…) hace que dichos equipos sean financieramente inaccesibles para grandes segmentos de la población y, por lo tanto, impone una carga arbitraria, irrazonable y constitucionalmente inadmisible», afirmó la petición del abogado Kapil Madan.

De acuerdo con el medio jurídico LiveLaw, el Gobierno alegó en la sala que la fijación del impuesto corresponde al Consejo del IVA y pidió plazo para presentar su respuesta.

La iniciativa judicial coincide con uno de los episodios más graves de contaminación del año en Nueva Delhi, donde el índice de calidad del aire (AQI) ha superado repetidamente los 450 puntos, niveles que multiplican por más de veinte los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

La exposición prolongada a partículas finas (PM2.5) ha sido vinculada a cerca del 15 % de las muertes registradas en 2023, según un estudio internacional del Instituto de Métricas y Evaluación en Salud. EFE

lgm/igr/cc