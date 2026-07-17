La justicia rusa declara ‘agente extranjero’ al Partido Libertario de Rusia

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Moscú, 17 jul (EFE).- La Justicia rusa ha tildado con el estatus de ‘agente extranjero’ al Partido Libertario, crítico con la guerra en Ucrania, informaron hoy fuentes oficiales.

La información apareció hoy en el sitio de ‘agentes extranjeros’ elaborado por el Ministerio de Justicia.

Según las autoridades, el partido difundió información falsa sobre los órganos del poder, el sistema electoral, la campaña bélica en Ucrania y está integrado por algunas personas que fueron declaradas agentes extranjeros anteriormente.

El Partido Libertario, que no tiene representación en el Parlamento, fue fundado por activistas políticos en 2008 y ha organizado desde entonces varias manifestaciones contra las políticas del Gobierno. EFE

mos/pcc