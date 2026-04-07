La líder de la oposición taiwanesa llega a China para visita inédita en casi una década

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Shanghái/Taipéi, 7 abr (EFE).- La líder de la oposición taiwanesa, Cheng Li-wun, aterrizó este martes en la megalópolis oriental china de Shanghái para dar comienzo a la primera visita de este tipo en casi una década, la cual se prolongará hasta el próximo día 12 y podría incluir una entrevista con el presidente chino, Xi Jinping.

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, la presidenta del Kuomintang (KMT) llegó hacia el mediodía local a Shanghái, donde comenzará un viaje que la llevará asimismo a la vecina provincia de Jiangsu -allí tiene previsto visitar el mausoleo del fundador de su partido y primer presidente de la República de China, Sun Yat-sen- y a Pekín.

El despacho de Xinhua califica la visita como una «parte importante de los intercambios y el diálogo entre el KMT y el Partido Comunista de China (PCCh) bajo las nuevas circunstancias», y cita a un portavoz del órgano gubernamental encargado de los asuntos de Taiwán, que considera que tendrá un «impacto positivo y considerable a la hora de mantener la paz y la estabilidad» en el estrecho de Formosa.

Antes de partir esta mañana, Cheng había asegurado que la paz entre Taipéi y Pekín «no es tan difícil, siempre que haya voluntad».

«Nadie desea que la isla se convierta en un campo de batalla; todos aprovecharían cualquier oportunidad para evitar que la guerra la alcance: preservar la paz es preservar Taiwán», agregó la dirigente opositora, de 56 años.

Según medios taiwaneses, Cheng -primera presidenta en ejercicio del KMT en visitar China desde que lo hiciera Hung Hsiu-chu en 2016- tiene previsto reunirse este viernes, 10 de abril, con Xi, un encuentro que todavía no ha sido confirmado por ninguna de las partes.

El viaje se produce en un momento especialmente sensible, a pocas semanas del posible encuentro en Pekín entre los líderes de Estados Unidos y China, y en pleno bloqueo por parte del KMT y su socio minoritario, el Partido Popular de Taiwán, de la propuesta del Ejecutivo taiwanés de aumentar el gasto en Defensa en cerca de 40.000 millones de dólares.

Pekín considera a Taiwán una «parte inalienable» de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr hacerse con su control, una postura rechazada por el Gobierno de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político. EFE

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