La lesión de dos de sus figuras opaca la calurosa partida de Uruguay al Mundial

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La selección uruguaya partió de Montevideo rumbo al Mundial de Norteamérica en medio de una calurosa despedida de cientos de hinchas y con un plantel diezmado por lesiones de jugadores claves, de cara al debut del lunes ante Arabia Saudita.

Los dirigidos por el argentino Marcelo Bielsa sufrieron un duro golpe en los últimos días por lesiones sufridas por Giorgian De Arrascaeta, mediocampista creativo, y Ronald Araujo, defensa y parte de la columna vertebral del equipo. Ambos forman parte del plantel que despegó pasadas las 02H00 GMT rumbo a Playa del Carmen, campo base de Uruguay en la Copa, pero está comprometida su participación al menos en el arranque del torneo.

Pero el desanimo desatado por lesiones y bajos rendimientos quedó de lado en una despedida donde cientos de fanáticos tiñeron de celeste la principal terminal aérea del país para despedir al equipo.

Esta despedida «es algo único. Llegué y apenas bajé del ómnibus me ericé todo. Hay que aprovechar y representar a esta gente, a los tres millones y dar lo mejor de cada uno», dijo Agustin Canobbio a periodistas.

Canobbio, extremo del Fluminense de Brasil, aseguró que el plantel «tiene mucha calidad y ahora hay que demostrarlo».

Tras el debut ante Arabia Saudita en Miami, Uruguay proseguirá su andar en el Grupo H enfrentando también en La Florida a Cabo Verde el 21 de junio y cerrará la llave cinco días después ante la poderosa España en Guadalajara.

Para Facundo Pellistri, del griego Panathinaikos, es esperable que Uruguay tenga «una buena actuación».

El entusiasmo desatado en la partida de Uruguay contrasta con las turbulencias que sacudieron a los dirigidos por el Loco Bielsa en la segunda fase del premundial sudamericano y en el cierre del año pasado, cuando una humillante goleada 5-1 en amistoso con Estados Unidos amenazó con terminar de forma anticipada la era del argentino.

Empates ante Inglaterra y Argelia en marzo cerraron la lista de partidos en la antesala del Mundial que se vivirá en Estados Unidos, México y Canadá desde el jueves hasta el 19 de julio.

A menos de una semana del debut, Uruguay enfrenta la baja por lesión muscular de De Arrascaeta, quien se perdería al menos los primeros dos partidos, y la incertidumbre que generó el viaje exprés a España que realizó Araujo el fin de semana para tratarse una «pequeña lesión», que pone en duda su participación en el arranque del Mundial.

gfe/ag