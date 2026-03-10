La libertad de prensa sufre erosión en Costa Rica impulsada por el Gobierno, señala la SIP

2 minutos

Miami/San José, 10 mar (EFE).- La libertad de prensa y de expresión en Costa Rica sufre una «erosión estructural impulsada» por el Gobierno de Rodrigo Chaves, que ha llevado adelante una estrategia para deslegitimar a los medios y presentarlos como enemigos, denunció este martes el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de las Américas de la SIP.

«Entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025, la libertad de expresión y de prensa en Costa Rica ha enfrentado una erosión estructural impulsada por el Poder Ejecutivo, que utiliza un lenguaje estigmatizante y ejerce presiones económicas a través de la pauta estatal y una polémica subasta de frecuencias», asegura el informe.

El documento agrega que durante este periodo, bajo la Administración del presidente Rodrigo Chaves Robles, quien terminará su mandato el próximo 8 de mayo, «se ha intensificado una estrategia comunicativa que deslegitima a los medios, presentándolos como enemigos de los intereses populares».

«La retórica agresiva del gobierno ha incluido términos despectivos hacia periodistas y medios críticos, afectando la sostenibilidad económica de estos últimos y la seguridad psicológica de los profesionales de la comunicación», señala el informe.

Otro punto que denuncia el documento es que existe una «tendencia a restringir la publicidad estatal para aquellos medios con líneas editoriales críticas, mientras se favorecen plataformas alineadas con el Ejecutivo».

Esta sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa de las América ubica a Costa Rica en la posición 10 entre 23 naciones analizadas y en la categoría de ‘En restricción’ de libertad de prensa y expresión, con una puntuación general de 50,29 en una escala en la que 100 es la mejor puntuación.

El informe detalla que el promedio global del hemisferio descendió a 47,10 puntos, el nivel más bajo registrado en las seis ediciones del barómetro.

El Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa es desarrollado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en alianza con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Venezuela. EFE

