La llegada de turistas a El Salvador crece un 35 % en los primeros cuatro meses de 2026

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San Salvador, 25 may (EFE).- Más de 1,7 millones de turistas visitaron El Salvador entre enero y abril pasado, un 35 % más respecto al mismo lapso de 2025, comportamiento alentado por el clima de seguridad en este país centroamericano, de acuerdo con datos oficiales compartidos este lunes a EFE.

La lista de turistas extranjeros la encabezan los guatemaltecos con más de 700.000 visitantes, seguidos de los salvadoreños en Estados Unidos y de ciudadanos de ese país norteamericano con más de 400.000, y de hondureños con más de 300.000 turistas.

Según los datos oficiales, en el primer trimestre de este año El Salvador recibió a más de 1,2 millones de turistas que generaron 871 millones de dólares en divisas, lo que representa un aumento de un 19 % frente al mismo período en 2025.

Seguridad, punto clave

La ministra salvadoreña de Turismo, Morena Valdez, ha señalado -en reiteradas ocasiones- que la seguridad es el principal factor detrás del crecimiento turístico en El Salvador, un país que durante años figuró entre los más peligrosos del mundo a causa de las violentas pandillas o maras.

Según la funcionaria, esta imagen ha cambiado de forma significativa en la percepción de los visitantes extranjeros.

En el país se mantiene vigente un régimen de excepción como estrategia central para combatir a las pandillas y reducir los niveles de violencia, una política que las autoridades de Seguridad vinculan directamente con la disminución de homicidios y otros delitos.

Este nuevo escenario ha favorecido los viajes de corta estancia desde países vecinos y ha estimulado el turismo urbano, de playa y en pueblos turísticos cercanos a la capital, afirma Valdez.

Según la ministra, los visitantes no solo se concentran en San Salvador, sino que también se desplazan hacia la costa y otras zonas con oferta turística consolidada.

Al cierre de 2025, El Salvador registró ingresos superiores a los 3.600 millones de dólares por el turismo, lo que representa un crecimiento de un 7 % en comparación con 2024, según cifras compartidas por la jefe de cartera.

Valdez ha apuntado que la proyección oficial para el año en curso es alcanzar ingresos por más de 3.700 millones de dólares y alrededor de 4,2 millones de visitantes. Estas cifras, señala la ministra, parten del desempeño observado a inicios de año, cuando solo en enero el país recibió a más de 400.000 turistas.

Playas, uno de los atractivos

Uno de los principales atractivos turísticos de El Salvador son sus playas, propicias para la práctica del surf y cercanas a la capital salvadoreña.

Las playas El Sunzal, El Tunco y El Zonte, ubicadas en una zona de 21 kilómetros de playa en el departamento de La Libertad (centro), se encuentran a algo más de treinta minutos en automóvil de San Salvador y a unos 45 minutos en transporte público.

Estos lugares han sido escenarios de torneos internacionales de surf y es el punto de encuentro de turistas extranjeros.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló -en abril pasado- que apostar al turismo «no es una moda» y destacó que el país centroamericano tiene «hermosas playas» para atraer a turistas y «generar desarrollo».

Bukele añadió que El Salvador «no es un país productor de petróleo, productor de gas, no somos un país que imprime su propia moneda, lo que sí tenemos es nuestra gente, nuestras playas, las montañas, nuestra cultura, las pupusas (platillo típico), nuestras olas, es lo que le podemos ofrecer al mundo», apuntó.

Según el mandatario, una de las razones por las cuales su país «nunca se desarrolló» en materia de turismo «era por la inseguridad», y «lo estamos viendo ahora en el crecimiento del turismo, en la apertura de nuevos lugares, en el crecimiento del país», subrayó. EFE

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