La malaria sigue sacudiendo África, donde un 75 % de los muertos fueron menores de 5 años

2 minutos

Ginebra, 4 dic (EFE).- Alrededor de un 95 % de los 610.000 fallecidos por malaria en el planeta el pasado año se concentraron en el África subsahariana y, de ellos, un 75 % fueron niños menores de cinco años, advirtió este jueves el informe anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre esta enfermedad.

La región además concentra un 94 % de los casos globales, que fueron 282 millones, un 3,2 % más que en 2023, y más de la mitad de los contagios se dieron solamente en cinco países del continente: Nigeria, República Democrática del Congo, Uganda, Etiopía y Mozambique.

El número de fallecidos supuso un aumento del 2,1 % respecto al reportado en el informe de la OMS de 2023, aunque la agencia de Naciones Unidas señaló que la tasa de mortalidad se mantuvo en 2024 al mismo nivel de 2023, en 13,8 fallecidos por cada 100.000 personas en riesgo.

La OMS constató por otro lado un aumento del número de países con menos de mil casos de malaria, hasta los 37.

También destacó la reciente declaración de Egipto, Georgia, Surinam y Timor Oriental como países libres de malaria, con lo que son ya 47 los Estados sin esta enfermedad.

Sin embargo, ha aumentado el número de personas que contrajeron malaria hasta las 64 por cada 1.000 habitantes en riesgo, una cifra que triplica la que la OMS se había fijado como objetivo para 2025.

Entre las causas de este aumento de contagios, la OMS señaló las resistencias a los medicamentos y a los insecticidas contra la malaria o la propagación del mosquito Anopheles stephensi, uno de los transmisores de los parásitos que la provocan.

Otro factor negativo es la creciente supresión genética de unas proteínas en el parásito Plasmodium falciparum, uno de los causantes de la enfermedad, que se consideran fundamentales para detectarla.

El uso de mosquiteras para la cama tratadas con insecticida es responsable de un 70 % de la reducción de los casos de malaria entre los años 2000 y 2015, una protección que ahora se ve amenazada por la creciente resistencia de los mosquitos a los piretroides, un tipo de insecticida sintético.

La OMS también alertó de la falta de financiación para combatir la malaria, ya que en 2024 ni siquiera alcanzó la mitad del presupuesto que se necesitaba, «debido en gran medida a la reducción del apoyo de Estados Unidos», matizaron en el informe. EFE

