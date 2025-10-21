La Marina israelí arresta a tres pescadores palestinos en Gaza tras disparar contra ellos

1 minuto

Gaza/Jerusalén, 21 oct (EFE).- La Marina israelí arrestó este martes a tres pescadores palestinos en aguas mediterráneas frente a la ciudad palestina de Gaza, tras abrir fuego contra su embarcación, informó a EFE el jefe del Comité de Pescadores de la Franja, Zakaria Baker.

Los detenidos han sido identificados como Abdullah al Absi, Mohamed Maqdad y Bakr Abu Abdo, quienes fueron interceptados por patrulleras israelíes mientras faenaban en la costa, sin que se sepa si resultaron heridos durante el operativo.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí aún no se ha pronunciado sobre los arrestos.

Según la agencia palestina de noticias Wafa, las fuerzas navales israelíes llevan a cabo intervenciones diarias contra pescadores gazatíes, que incluyen disparos, arrestos y la confiscación de embarcaciones.

Añade que desde el estallido de la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, Israel ha prohibido la pesca en la costa de la Franja y destruido la flota pesquera.

Asimismo, la guerra causó, según Wafa, la muerte de numerosos trabajadores del mar, y forzó a los supervivientes a pescar en condiciones «extremadamente peligrosas» para subsistir. EFE

ms-aa/mt/ah