La mayor coalición opositora de Venezuela contabiliza 758 liberaciones de presos políticos

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Caracas, 31 mar (EFE).- La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), registra 758 liberaciones de presos políticos en el país, un recuento que comenzaron a principios de año tras un anuncio oficial de excarcelaciones y que continuaron luego de la aprobación de la Ley de Amnistía en febrero.

En un mensaje en X, la PUD indicó que la cifra actualizada corresponde a los casos que ha podido verificar hasta las 13:15 hora local (17:15 GMT) de hoy martes. En este contexto, exigió liberaciones masivas, rápidas, públicas y transparentes que «garanticen la libertad de todos los presos políticos».

«A más de un mes y medio de aprobada la amnistía, Venezuela clama unida por la libertad inmediata de todos», manifestó el bloque opositor.

La PUD no desglosó su cifra, como suelen hacer las ONG al distinguir entre dos tipos de liberaciones: aquellas en las que los detenidos salen de prisión, pero continúan sometidos a procesos judiciales y a medidas cautelares -como presentarse ante tribunales o no salir del país-, y los casos de libertad plena, cuando la persona queda sin cargos ni restricciones judiciales.

Tampoco precisó cuántos de estos presos políticos fueron amnistiados, si es el caso, u otra información sobre sus condiciones de salida de prisión.

Un total de 8.146 personas han recibido libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía, informó el pasado jueves el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión de seguimiento de la norma.

En una publicación en X, Arreaza detalló que de esos 8.146 beneficiados, 310 estaban encarcelados y otros 7.836 tenían libertad restringida con medidas cautelares.

La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

En medio de este proceso, activistas y familiares de presos políticos se mantienen en vigilias permanentes en las afueras de varias cárceles del país suramericano, donde la ONG Foro Penal estima que quedan 503 personas detenidas por motivos políticos.

El Gobierno niega que haya personas arrestadas por estos motivos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias ONG y partidos opositores. EFE

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