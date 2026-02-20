La mexicana ‘Moscas’, el documental ‘Yo’ o la turca ‘Salvation’ a por el Oso de Oro

3 minutos

Berlín, 20 feb (EFE).- La ternura de la mexicana ‘Moscas’, de Fernando Eimbcke, el intimismo del documental estadounidense ‘Yo (Love is a Rebellious Bird)’, de Anna Fitch y Banker White, o la dureza de la turca ‘Salvation’, de Emin Alpero, son algunas de las películas mejor situadas para llevarse, este sábado, el Oso de Oro de la 76 edición de la Berlinale.

Junto a ellas, otros títulos destacados por la crítica especializada son ‘Josephine’ de la directora brasileña-estadounidense Beth de Araújo, una compleja historia de una niña que presencia una violación y que ya salió triunfadora en Sundance, o la británica ‘Queen At Sea’, protagonizada por Juliette Binoche, que interpreta a una mujer que se enfrenta a la demencia de su madre.

‘We Are All Strangers’, una bonita crónica del Singapur moderno dirigida por Anthony Chen; la austriaca ‘The Loneliest Man in Town’, de Tizza Covi y Rainer Frimmel, un híbrido de documental y ficción sobre la pérdida, o la poética cinta canadiense ‘Nina Roza’ sobre el regreso a las raíces, también fueron muy aplaudidas en la Berlinale.

Si la apuesta del jurado es más estética, podría encontrar su hueco en el palmarés ‘Rosebush Prunig’, del brasileño Karim Aïnouz, que cuenta con el reparto más estelar de esta edición la Berlinale: Callum Turner, Jamie Bell, Pamela Anderson, Riley Keough, LUkas Cage, Elle Fanning o la española Elena Anaya.

Y en cuanto a estructura original, la más novedosa ha sido ‘Dao’, del franco-senegalés Alain Gomis, con su inicio como documental para pasar a una ficción que contrapone los dos lados de la inmigración, la del país de origen y la del país de acogida.

En lo que se refiere a interpretaciones, se ha hablado mucho de las de la alemana Sandra Hüller como una mujer que se oculta bajo un disfraz de hombre en el siglo XVII, en ‘Rose’; la de la estadounidense Amy Adams como una mujer que regresa a su casa tras pasar por rehabilitación por su alcoholismo, en ‘At the Sea’, o la del noruego Anders Danielsen Lie como el pianista de jazz Bill Evans en ‘Everybody Digs Bill Evans’.

La británica Anna Calder-Marsahll está impecable como la madre con demencia de ‘Queen At Sea’, así como Bastian Escobar, el niño de nueve años protagonista de ‘Moscas’, el delicado filme sobre el dolor de Eimbcke.

Están fuera de todas las quinielas la finlandesa ‘Yön Lapsi’, la australiana ‘Wolfram’, la chadiana ‘Soumsoum la nuit des astres’, la belga ‘Dust’, la turca ‘Yellow Letters’, la francesa ‘À voix basse’, la japonesa de animación ‘A New Dawn’ o las alemanas ‘Home Stories’ y ‘My Wife Cries’.

El jurado oficial, presidido por el cineasta alemán Wim Wenders, anunciará en una gala en la tarde del sábado el palmarés de una edición marcada por las críticas al silencio del festival sobre lo que ocurre en Gaza, cuestión que sobrevoló todas las ruedas de prensa de las 22 películas de la competición oficial.

Pero más allá de la política, el jurado elegirá las películas que se llevarán los premios oficiales, el Oso de Oro y los Osos de Plata, Gran Premio del Jurado, Premio del Jurado, Dirección, Interpretación Protagonista, Interpretación Secundaria, Guion y Contribución Artística.

También se entregarán en la gala los premios a mejor documental, ópera prima y los galardones a los cortometrajes. EFE

