La mexicana Patricia Manterola lanza sencillo ‘Tu y Yo’, una propuesta íntima y sensual

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- La cantante y actriz mexicana Patricia Manterola presentó su nuevo sencillo ‘Tu y Yo’, una canción que apuesta por una atmósfera emocional e íntima para explorar la conexión entre dos personas a través del deseo, la complicidad y la atracción mutua.

De acuerdo con un comunicado difundido por su equipo, el tema ofrece “una letra cargada de deseo, complicidad y magnetismo” que invita al oyente a sumergirse en una historia de amor en la que la entrega compartida ocupa el centro del relato.

Musicalmente, la pieza se mueve entre sonidos cálidos y contemporáneos que buscan reforzar esa sensación envolvente.

El lanzamiento supone, según la información, un nuevo paso en la trayectoria artística de la intérprete, consolidando su identidad musical y su capacidad para conectar con el público desde lo emocional, manteniendo “sofisticación, estilo y autenticidad”.

La artista vincula además el sencillo a un momento personal, al señalar que el proyecto celebra los 15 años de su matrimonio.

En el videoclip -dirigido por el realizador mexicano Isi Sarfati- aparece junto a su esposo, Forrest Kolb, combinando imágenes actuales y pasadas como homenaje a su relación.

La canción fue coescrita por Manterola y Catherine Balladares, mientras que la composición y producción corrieron a cargo de José Miguel Velázquez, conocido por su trabajo en éxitos de artistas como el español David Bisbal. EFE

