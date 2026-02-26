La mexicana Susana Zabaleta lanza ‘Soy loca por ti’, un canto de amor en honor a su pareja

Ciudad de México, 26 feb (EFE).- La cantante y actriz mexicana Susana Zabaleta presentó este jueves la canción ‘Soy loca por ti’, un homenaje a su pareja, el comediante Ricardo Pérez, en el que festeja el amor que siente por él a través de un espectáculo intimista de cabaret similar a los clásicos de la década de los ochenta.

«Uno hace las cosas para las personas que ama, uno hace las cosas para el momento como si fuera un testimonio de vida, como si uno quisiera recordarle a la gente que se puede ser feliz», dijo la cantante en una rueda de prensa para presentar la canción, que saldrá el próximo 6 de marzo en audio y en video.

Según destacó, el sencillo es una especie de festejo por el amor que siente a su pareja, de modo que tratará de que el público entienda que esto es un «testimonio de vida» que se resume en que «amar es algo contagioso».

La actriz recordó sus orígenes en espectáculos de cabaret, por lo que, detalló, su objetivo es hacer un «homenaje a todas esas personas que hacían ese cabaret, que se subían al escenario y decían lo que había pasado la semana anterior o el día de ayer».

En este sentido, aseguró que antes se podía hablar «de lo que estaba pasando en la política» en estos espectáculos, en los que, incluso, «se podían hacer bromas acerca del presidente, acerca de sus amantes, acerca de los nombres que se ponían».

No obstante, ahora «te matan» si haces eso, afirmó al contraponer la situación actual con la época de «apertura impresionante» de la década de 1980 en México.

De todos modos, defendió que los artistas son «muy sentimentales» y expresan distintas emociones con sus canciones, tanto positivas como negativas, que a su juicio es lo que le hace «tener un cambio y ser tan diferente».

Por su parte, su pareja, Ricardo Pérez, señaló que es algo «muy especial» que alguien le dedique una canción, en la que, explicó, él aparece como un «muso que escribe una carta de amor muy bonita».

«Para Susana es un vídeo rodeado de amor de gente que tanto la quiere (…) Mi corazón está que explota de amor», añadió.

El video estuvo dirigido por Bernardo Vázquez, quien empezó trabajando con Susana Zabaleta como su maquillador, pero que decidió dar el salto al mundo del espectáculo para dirigir un teatro en Ciudad de México.

«Nos conocimos hace muchos años y empecé en el maquillaje en esta industria pero yo quería ser un director creativo y me tomó 20 años llegar a diseñar este teatro (…) Impone muchísimo dirigir a la persona que te educó. No es sencillo, pero fue fácil porque confió en mí y en las cosas que yo quería hacer», afirmó. EFE

