La minera Sherritt, con activos en Cuba, negocia la venta de acciones con un exasesor de Trump

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La minera canadiense Sherritt, que suspendió sus operaciones en Cuba por sanciones estadounidenses, informó este miércoles que negocia la venta mayoritaria de sus acciones a una firma de EEUU, propiedad de un exasesor de Donald Trump.

El 8 de mayo la compañía anunció su retirada de Cuba unas horas antes de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, diera a conocer las sanciones contra la empresa mixta General Nickel Company S.A, conformada por Sherritt y el estado cubano.

Sin embargo, el martes, la compañía que explotaba níquel y cobalto desde los años 1990 en la mina de Moa, ubicada en la provincia cubana de Holguín (este), informó la decisión de revertir la liquidación de sus activos en la isla.

En el comunicado difundido este miércoles, Sherritt precisó que está negociando con el grupo estadounidense Gillon Capital.

Se trata de un grupo de inversiones propiedad de la famlia Ray Washburne, un ejecutivo estadounidense que fue presidente de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), institución financiera de desarrollo del gobierno estadounidense, durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

De concretarse las negociaciones, la firma estadounidense podría convertirse en el accionista mayoritario de Sherritt, con un 55% de las acciones.

La empresa canadiense indicó que Washington no se opone por ahora a las conversaciones, pero cualquier acuerdo final deberá ser aprobado por Estados Unidos.

«Sherritt ha mantenido un diálogo constructivo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual ha confirmado que ni el Departamento de Estado ni el Departamento del Tesoro se oponen a las negociaciones de Gillon Capital con la Corporación», destaca en un comunicado.

Además de la mina de Moa, Sherritt posee activos en Energas S.A., una empresa mixta cubana creada para procesar gas natural bruto y producir electricidad, así como participaciones en actividades de perforación petrolera en la isla.

lis-jb/lb