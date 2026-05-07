La misión de EEUU ante la ONU condena ataques del Polisario en el Sáhara Occidental

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Rabat, 7 may (EFE).- La Misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas (USUN) condenó los ataques reivindicados por el Frente Polisario el pasado martes en las afueras de la ciudad de Esmara, situada en el norte del territorio del Sáhara Occidental, que no causó víctimas, y afirmó que «ha llegado el momento» de resolver el conflicto tras cinco décadas de estancamiento.

«Tal violencia amenaza la estabilidad regional y los avances logrados hacia la paz. Estas acciones son incompatibles con el espíritu de las conversaciones recientes», denunció anoche USUN en su cuenta en X.

La misión de EE.UU. ante la ONU insistió en que el «statu quo no puede continuar» y que «ha llegado el momento de poner fin» al conflicto que duró cinco décadas, al tiempo que aseveró que la última resolución 2797 del Consejo de Seguridad «traza el camino de la paz» en la excolonia española.

«Hacemos un llamado a todos aquellos que se resisten a la paz para que se comprometan sinceramente con un futuro mejor», aseveró.

Al menos tres proyectiles impactaron el martes en las afueras de la ciudad de Esmara, situada en el norte del territorio del Sáhara Occidental, sin causar daños humanos o materiales.

El Polisario reivindicó el mismo día estos ataques que dijo que fueron llevados a cabo por «unidades del Ejército Popular de Liberación Saharaui» contra «las bases de retaguardia del ejército de ocupación en el sector de Esmara».

Los ataques se han producido mientras miles de soldados de unos 40 países participan en las maniobras militares African Lion, lideradas por Estados Unidos, que se desarrollan en varias zonas de Marruecos, entre ellas en áreas del sur, a unos 230 kilómetros de Esmara.

Desde la ruptura del alto el fuego de 1991 por parte del Polisario en 2020, se han registrado ataques esporádicos en la llamada «zona colchón» del Sáhara Occidental, que abarca varios kilómetros a ambos lados de la frontera de este territorio con Argelia y Mauritania, en lo que ha sido calificado como hostilidades de baja intensidad.

En los últimos años, Washington asumió mayor protagonismo en el conflicto: impulsó rondas de contacto en Washington y Madrid con los actores implicados (Marruecos, Argelia, el Polisario y Mauritania) para intentar reactivar el proceso político tras años de bloqueo, y propuso una revisión de la misión de la ONU en el territorio (Minurso). EFE

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