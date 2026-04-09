La mitad de los marroquíes rechaza casarse y la fecundidad cae por debajo de los 2 hijos

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Rabat, 9 abr (EFE).- Uno de cada dos solteros marroquíes rechaza el matrimonio, mientras la fecundidad cae a 1,98 hijos por mujer, por debajo del umbral de reemplazo de 2,1, según la Encuesta Nacional sobre la Familia (ENF 2025) elaborada por el Alto Comisionado para la Planificación, el organismo estatal de estadísticas.

Este estudio, el primero desde 1995 y presentado el miércoles en Rabat, revela la reducción del tamaño medio de las familias, de 4,6 miembros en 2014 a 3,9 en 2024, en paralelo al aumento de los hogares encabezados por mujeres, del 16,2 al 19,2 %, y al incremento de la población de la tercera edad, que pasa del 9,4 al 13,8 % en diez años.

En Marruecos, con más de 37 millones de habitantes, la edad media del primer matrimonio se sitúa en 26 años para las mujeres y 33 para los hombres.

Los divorcios alcanzan el 3,6 por mil a nivel nacional, aunque son más frecuentes entre mujeres (4,9 por mil) y en zonas urbanas (4,3 por mil).

Además, indica que el 8,8 % de las familias marroquíes son monoparentales, y que el 16,5 % de los individuos de 35 años sigue en el hogar parental sin haber contraído matrimonio, porcentaje que sube al 20,3 % entre los hombres. EFE

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