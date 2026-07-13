La muerte del senador Graham complica la agenda legislativa de los republicanos

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Washington, 13 jul (EFE).- La muerte del senador estadounidense Lindsay Graham, que falleció repentinamente el sábado a los 71 años, complica la agenda legislativa del Partido Republicano en el Senado, que este lunes recupera la actividad tras dos semanas de receso.

Al fallecimiento de Graham, uno de los principales aliados del presidente, Donald Trump, se suma la ausencia del senador Mitch McConnell, hospitalizado desde hace casi un mes y que aseguró el domingo que aún no puede incorporarse al escaño.

De esta manera, los republicanos ven reducida su ajustada mayoría en la Cámara Alta con 51 escaños frente a los 47 de los demócratas.

Hasta las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, que renovarán el Congreso y un tercio del Senado, la Cámara Alta tiene siete semanas de actividad legislativa y varias leyes destacadas pendientes de aprobación.

El Senado estudia renovar la ley de vigilancia, una ley federal que establece los procedimientos para que el gobierno de Estados Unidos vigile física y electrónicamente y obtenga información de inteligencia de «potencias extranjeras» y sus agentes, incluyendo espías o terroristas.

Está pendiente también la solicitud de la Casa Blanca de aumentar el gasto en defensa, no solo el presupuesto anual sino también el suplemento extraordinario con partidas específicas vinculadas a la guerra de Irán.

Entre la actividad legislativa pendiente destaca el acuerdo al que debe llegar el Capitolio para financiar el Gobierno federal antes del 30 de septiembre y evitar que se produzca un cierre gubernamental como el que el año pasado batió récord de duración con 43 días.

Por otra parte, el Senado también tiene pendiente aprobar la llamada ‘Ley para Salvar a Estados Unidos’, la reforma electoral que Trump impulsa y que le ha enfrentado con los republicanos porque considera que no hacen los esfuerzos suficientes para que entre en vigor. EFE

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