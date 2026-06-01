La OCDE avisa de que las subvenciones chinas distorsionan y alteran el comercio mundial

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París, 1 jun (EFE).- El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, advirtió este lunes de que las subvenciones chinas a sectores industriales clave, que han alcanzado niveles inéditos desde la crisis financiera, están distorsionando la competencia y alterando el comercio mundial.

En la presentación en línea de una base de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) bautizada MAGIC sobre las subvenciones a grandes corporaciones industriales de todo el mundo, que hace un seguimiento de la evolución de 2005 a 2024, Cormann destacó que se constata «un aumento estructural» de ese apoyo público a las empresas.

Señaló que durante ese periodo, según los sectores, las empresas chinas recibieron de media entre 3 y 8 veces más ayudas públicas que las de los países de la OCDE y avisó de que «esas subvenciones no son sólo una cuestión fiscal, sino que están transformando los mercados globales».

La principal conclusión en el informe que acompaña la publicación de MAGIC (Manufacturating Groups and Industrial Corporations) es que a escala global un 22 % de los avances en cuota de mercado de las empresas durante esos 20 años se explica por las subvenciones que recibieron, pero en el caso de las chinas el porcentaje es de casi el 60 %.

«Las empresas han ganado más cuota de mercado no por ser más eficientes o más innovadoras, sino por recibir mayores subvenciones», denunció Cormann.

Añadió que «igual que ocurre con el dopaje en el deporte, el riesgo es que las subvenciones ayuden a los jugadores menos productivos a ganar de forma injusta a costa de los mejores, de los más innovadores, de los más eficientes».

El sector paradigmático es el los paneles solares fotovoltaicos, en los que China se ha convertido en el fabricante abrumadoramente mayoritario, ya que acapara más del 90 % mundial, cuando en 2005 era prácticamente inexistente, mientras los productores en países de la OCDE han pasado de ser el 80 % a menos del 10 %.

En los paneles fotovoltaicos, las subvenciones han significado casi el 3,5 % de los ingresos de las empresas en el periodo analizado (y hasta un 4,1 % en 2024).

La paradoja, subrayó Cormann, es que en 2024 «incluso los productores chinos estaban sufriendo, con una caída de la rentabilidad del 136 %, una disminución de los ingresos del 27 % y una caída del empleo del 28 %».

En definitiva, los subsidios han contribuido a generar unas capacidades de fabricación muy excedentarias que los mercados no han podido absorber y que, según el secretario general de la OCDE, están incluso afectando negativamente a los países que los atribuyen.

Cormann dijo que esta base de datos permite a los gobiernos y a los distintos socios comerciales y a las instituciones internacionales disponer de la «evidencia necesaria» para mantener «conversaciones productivas basadas en hechos y así impulsar «reformas que hagan que los acuerdos comerciales mundiales sean más justos y funcionen mejor».

Esta cuestión va a estar en el centro de la reunión ministerial anual de la OCDE que se celebra este miércoles y jueves en París, ya que la presidencia finlandesa ha escogido como tema de esta edición las políticas industriales. EFE

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