La OCDE pide a Francia que recorte el peso de su gasto público para contener la deuda

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París, 30 jun (EFE).- La OCDE subraya que Francia debe continuar el saneamiento de sus cuentas públicas, en particular con reformas que reduzcan el peso del gasto público a medio plazo, que es muy elevado respecto a sus principales socios, para garantizar la viabilidad de su deuda, la quinta más elevada de sus miembros.

En un informe sobre la economía francesa publicado este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirma sus previsiones y espera que la actividad en Francia subirá un 0,7 % este año y un 0,8 % en 2026, después del 0,9 % en 2025.

Sobre el déficit, los autores del estudio consideran que en 2026 se cumplirá el objetivo fijado en los presupuestos y se reducirá ligeramente al 5 % del producto interior bruto (PIB), una décima menos que en 2025, y bajará luego al 4,6 % en 2027.

Con esos niveles de números rojos la deuda pública seguirá incrementándose del 115,5 % al finalizar el pasado año al 118,8 % en 2026 y al 120,9 % en 2027.

Los autores del informe señalan algunos de los problemas de la economía francesa, y así subrayan que en los últimos quince años su crecimiento del producto interior bruto (PIB) por habitante ha sido un 63 % de la media de los países de la Unión Europea, el 59 % de la media de la OCDE y el 54 % de Estados Unidos.

Uno de los centros de la crítica es el nivel de fiscalidad, el más elevado de los miembros de la OCDE, con un 57,2 % del PIB en 2025.

También se refieren a la polémica reforma de las pensiones promovida por el presidente, Emmanuel Macron, que debía retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, y cuya entrada en vigor fue congelada por el gobierno a comienzos de año para conseguir que los socialistas en la oposición permitieran la aprobación de los presupuestos.

La OCDE afirma que su entrada en vigor no sólo debería proseguir, sino que habría que vincular como mínimo la edad de jubilación a la esperanza de vida, porque eso reforzaría el empleo (que en porcentaje es más bajo en Francia que en otros países de su entorno), frenaría el incremento del gasto del sistema y permitiría acrecentar los ingresos.

La organización se pronuncia igualmente por la transferencia de una parte de la carga fiscal que grava el trabajo sobre otros impuestos con una base más amplia, y que son menos perjudiciales para la actividad, como los impuestos al consumo o los impuestos sobre los bienes inmuebles. EFE

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